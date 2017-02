Lafata: Co střela soupeře, to gól. Teď musíme hlídat týmy za námi

Po Evropské lize se opět vrátil do základní sestavy Sparty. Ale útočník David Lafata určitě si nepředstavoval, že zápas v Jablonci skončí tak špatně. Pražané inkasovali tři góly a odjeli s prázdnou domů. „Co střela na branku, to skončí v naší síti, zatímco na druhé straně nic,“ hlesl po porážce 1:3 zkušený forvard, který porážku mírnil brankou z pokutového kopu.

Jak po této porážce vnímáte vaše postavení v ligové tabulce?

„Je to smutný, ale my se teď musíme dívat spíš pod sebe než před sebe, protože se na nás dotáhly mančafty zezadu.“

Čím se chcete zvednout?

„Mysleli jsme, že by nás mohlo utkání s Bohemkou nakopnout a postavit na nohy, ale my jsme ho urvali spíš vůlí. Proti Jablonci jsme začali dobře, měli optickou převahu, ale z první střely padl gól. Bohužel, jsme v takové situaci, že se z toho nezvedneme.“

Potvrdil tenhle výsledek, že je Sparta v krizi?

„Asi jo…“

Jaké jsou příčiny? Nebo je to jen souhra nějakých okolností?

„Na to se musíte zeptat trenéra, to já nebudu hodnotit.“

Říkáte trenéra, tím myslíte koho?

„No… (směje se). Prostě trenéra.“

A váš osobní pocit z hry týmu?

„Blbý.“

Na hřišti přitom máte ale opticky značnou převahu….

„Máme, ale je to jalové. Je to i smůla. Nestór měl šanci, jenže trefil tyč. Chybí nám lehkost.“

A co hra obrany, nesráží vás především její chyby?

„To si nemyslím. Jako celý tým máme problém směrem do útoku, tak i celý tým bráníme. Je to záležitost celého týmu.“

V tabulce vám utekla Slavia na šest bodů. Zmenšila se tedy výrazně šance na zisk titulu?

„Šance stále je, ale my teď máme hodně práce sami se sebou. Musíme tohle zastavit, aby Sparta zase začala vítězit.“

Po zápase jste diskutovali s fanoušky, šli jste se jim za porážku omluvit?

„Nebylo zrovna počasí na fotbal a oni přijeli ve velkém počtu, tak jsme jim šli poděkovat. Nadšení z výsledků asi zrovna nejsou a já se jim vůbec nedivím, ale vzájemná komunikace byla v pohodě.“

<p><span id="docs-internal-guid-0ae77482-7bca-b46a-95ff-cfc835bb393f"><span>Sparta je v problémech. V Jablonci prohrála 1:3, přičemž její gól dal David Lafata z penalty až v poslední minutě nastaveného času a tou dobou už bylo o výhře domácích rozhodnuto. Domácí upevnili svou pozici ve středu tabulky, Letenští už ztrácejí šest bodů na první Slavii a pět na druhou Plzeň, která má zápas k dobru.</span></span></p>