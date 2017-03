Uhrin: Slavii jsme postavili tým, Ivanschitze bych do Plzně nehledal

Jak dopadne nedělní šlágr?

„Slavia vyhrála dvakrát za sebou, ale hrála se slabými soupeři. V Plzni není souhra záložní řady s útočnou ideální, není sehraná jako Slavia. Ale to neznamená, že v Edenu prohraje. Mohou rozhodnout zkušenosti z těžkých utkání. Viktoria má v kádru pětasedmdesát procent hráčů, kteří odehráli evropské poháry a zvládli je dobře. Obranu má velice kvalitní. Výsledek bude záviset na zvolené taktice.“

Proč by měl hrát Hořava místo Ivanschitze?

„Je to klasická desítka, hraje pod hrotem. Co vím, tak minulý rok v Seattlu stabilně nehrál. Osobně bych na takový post hráče nad třicet let nehledal, požadoval bych někoho perspektivnějšího. Plzeň má Hořavu, který tam hrál pod trenérem Koubkem a dával góly. Měl by tam být on.“

Čím je výjimečný Adolf Šádek?

„Je obrovsky pracovitý. Jede čtyřiadvacet hodin denně, svým nasazením eliminuje případné chyby. On určuje směr, cestu. A v Plzni ji už dávno určil správně. A naše vztahy? Když hrajete dobře, s funkcionáři vycházíte. Když se hraje trochu hůř, tak se zodpovídáte. (směje se) To je ale všude stejné.“

Jak se dívá na Slavii po svém konci v klubu?

„Necítím nevraživost. K mužstvu mám stále vztah, protože s Pepou Jinochem (bývalý sportovní ředitel) jsme ten tým postavili. To nám nikdo neupře. Za těžkých podmínek, kdy jsme ještě neměli k dispozici tolik peněz, jsme koupili Baráka, Mešanoviče, Železníka a Frydrycha. Po vstupu CEFC jsme přivedli Ngadeua, v hledáčku jsme měli i Sýkoru a Lüftnera. Začali jsme budovat novou Slavii, dobudovali ji a teď už stačilo kádr jen lehce doplnit. Chyby jsme také udělali, bez toho to nejde, ale bylo jich minimum. Všichni hráči, které jsme přivedli, teď hrají.“

Jak se podařilo do Slavie získat Ngadeua?

„Vyhledal nám ho jeden člověk, který pro Slavii dělal statistiky. Tenkrát jsme sledovali tři stopery, jednoho z Rakouska, jednoho od nás a Ngadeua. V Rumunsku jsem zkontaktoval manažery, kteří mě nikdy nezklamali a jsou špičkami ve svém oboru. Ngadeua viděli za Botosani snad šestkrát. Jednání nebyla jednoduché, táhlo se to přes měsíc. Jednání se vlekla především kvůli ceně. Botosani požadovalo milion eur, s čímž jsem nesouhlasil. Pak slevili na 800 tisíc, stejně jsme ho koupili za míň. Chtěl jsem, aby se to celé odehrálo v mezích českých norem, což se povedlo.“

Co si myslí o Jaroslavu Tvrdíkovi?

„Je klíčovým elementem celé Slavie. Kdyby v klubu nebyl, investice tam nejsou. Nebo rozhodně ne v téhle míře. Chce za každou cenu uspět. A hodně rychle.“

Jan Sýkora. Asi nejčastěji skloňovaný hráč na českém fotbalovém trhu během zimního přestupového období. Nadaný univerzál před nabídkou Plzně upřednostnil laso ze Slavie. Západočeský klub pak slovy svého trenéra Pivarníka naznačil, že nehodlá dávat za hráče přemrštěné částky. Proti tomu se zase ohradil slávistický šéf Jaroslav Tvrdík. Sýkora odpověděl skvělým výkonem v Příbrami, na který určitě bude chtít navázat proti svému mateřskému klubu. Každopádně jde o věc, která ještě přiostří rivalitu mezi dvěma ligovými konkurenty.