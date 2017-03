„Plukovník“ Rada ve Spartě: V kabině zakázal mobily, obětuje Konatého?

S šatnou souvisí i další opatření osmapadesátiletého experta – „civilové“ do ní teď budou mít vstup zakázán. Petr Rada si ohlídá, aby od vlivu na tým byli odříznuti jak sportovní ředitel Tomáš Požár, tak šéf mládeže Jaroslav Hřebík. K omezení úniku informací by mělo vést i výrazné zeštíhlení realizačního týmu, v němž si Rada vystačí pouze s dvěma asistenty Zdeňkem Svobodou a Stanislavem Hejkalem. Ještě v Mladé Boleslavi přitom měla Sparta o dva trenéry víc.

Jako zástupce staré školy je Petr Rada alergický na řeči o moderních trendech, fotbal rozhodně nepovažuje za vědu. Možná i proto je však velmi těžké definovat, jaký má vlastně trenérský rukopis. Otázku, jak chce Spartu léčit, zodpověděl hodně neurčitě... „Nejde to tak, že mávneme kouzelným proutkem a všechno půjde o sto procent nahoru, ale nasazení, přístup a srdíčko by tam měly být automaticky. Chci, aby se tam tyhle věci vrátily,“ uvedl. Revoluci tedy nečekejte.

Byť sám jako hráč působil v Německu a Kanadě, provází Petra Radu pověst trenéra, který se s cizinci příliš nebabrá. Důsledně na nich třeba vyžaduje, aby mluvili česky, což bude třeba v případě Tiémoka Konatého problém. To je však jen jeden z důvodů, proč se legionář z Pobřeží slonoviny může cítit ohrožený. Pokud ho totiž Rada obětuje, ocení to někteří hráči a hlavně fanoušci, kteří na afrického rychlíka vytrvale pískají. To by mohly být snadné plusové body do začátku.

