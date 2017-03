Nepokoje na Spartě: dělbuchy, protesty a brzký odchod kotle

Předchozím zápasem v Boleslavi (0:1) to začalo, v pátečním proti Zlínu (0:0) to pokračuje. Radikální sparťanští fanoušci dávají dost razantně najevo nespokojenost s výkony hráčů. Jejich chování v pátečním duelu dokonce donutilo hlavního sudího Radka Příhodu, aby přerušil zápas. Navíc přidali i protesty proti klubovému vedení. Vše vyvrcholilo, když čtvrt hodiny před koncem utkání odešli skalní příznivci z tribun pryč.

Před zápasem panovaly obavy, jak sparťanské publikum přijme nového trenéra Petra Radu. Byly však zbytečné. Hlavní pozornost domácího kotle během zápasu se Zlínem mělo vedení pražského klubu.

Ultras nejprve spílali Jaroslavu Hřebíkovi, který má na starosti sparťanskou mládež, poté přešly jejich nadávky i na hlavu generálního ředitele Adama Kotalíka. Krom toho skandovali i hanlivý pokřik vůči celému vedení. Ve svém sektoru navíc rozbalili transparent s nápisem „Jediné řešení – obměna vedení.“ Skandoval se i pokřik „Vedení demisi.“

U nadávek fanoušci nezůstali. Ve druhém poločase dokonce na chvíli donutili hlavního arbitra přerušit zápas, a to když se v několika sektorech objevily dýmovnice. Navíc několikrát vylekali ostatní příznivce hlasitými dělbuchy. Vše vyvrcholilo, když čtvrt hodiny před koncem utkání hromadně opustili sektor za brankou.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Sparta - Zlín: Kotel Sparty řádí, Příhoda musel přerušit zápas • VIDEO iSport TV

„Tohle na fotbal nepatří, ani nám to nepomůže. Čekají od nás lepší fotbal, ale myslím si, že nikdo nedělá na hřišti nic naschvál,“ bránil sebe a své spoluhráče po utkání kapitán Michal Kadlec.

„Chyby se stávají, kór když se nedaří a pískají na vás vlastní fanoušci. O to víc bychom potřebovali podporu. Každý tu bojuje za Spartu, a kdyby nám lidi v těchto chvílích pomohli, tak bychom to uvítali,“ dodal zkušený obránce.

Nový kouč Petr Rada si však nepokojů na tribunách nevšímal. „S tímhle nic neudělám. Není to naše starost, my se staráme o hráče,“ pronesl po utkání. „Soustředil jsem se na zápas a jediné, co jsem zaslechl, byly dva dělbuchy,“ uvedl.

Chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje ve Spartě? Zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu >>