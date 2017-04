Mešanovič? Je jako Lafata, chválil po utkání kapitán Karviné Eismann

Dvakrát za sebou jste favorita zaskočili velmi dobrým výkonem, dvakrát za sebou za to neberete ani bod…

„Bolí to. Hrozně to bolí. Dneska jsme tomu bodu byli blíž, než proti Plzni. Byli jsme Slavii důstojným soupeřem a je velká škoda, že jsme to nedotáhli do bodového zisku. Chybělo nám k tomu kousek štěstí a lepší řešení některých situací.“

Zejména těch, ze kterých jste inkasovali. Dvakrát byl ve vaší šestnáctce nejšikovnější Muris Mešanović…

„On má výborný výběr místa ve vápně. Je to gólový hráč. Podobný jako David Lafata. To jsou hráči, kteří naběhnou do šestnáctky a jsou tam hrozně nebezpeční. Vždyť nám dal gól i v tom podzimním zápase, který jsme na Slavii prohráli 0:1.“

Proti Plzni i Slavii jste teď doma prohráli, nicméně nepřekvapili jste sami sebe aspoň tím, že jste proti oběma sehráli velmi důstojnou partii?

„Je vidět, že když do toho dáme srdce a bojujeme do posledního dechu, že můžeme pomýšlet na nějaké úspěchy. A já věřím, že když takhle budeme pokračovat, nějaké body ještě získáme a docílíme nějakého dobrého konečného umístění v tabulce.“

Budete mít třetí možnost v krátkém sledu pokusit se bodovat proti velkému favoritovi. Čeká vás pohárový duel na Slavii…

„Já věřím, že v něm podáme stejně kvalitní a důstojný výkon. Pokud ano, budeme se prát o úspěch a o to, abychom dokázali postoupit.“

<p dir="ltr"><span>Slavia v Karviné splnila cíl, pro který si přijela: v tabulce ePojisteni.cz ligy se dotáhnout zpátky na rozdíl jediného bodu od první Plzně. Neměla to ale jednoduché, aktivně hrající domácí na její vedoucí gól odpověděli, a výhru 2:1 si zajistili až deset minut před koncem. Dvěma trefami se o ni postaral Muris Mešanovič.</span></p> <div><span><br /></span></div> CELÝ SESTŘIH: Karviná - Slavia 1:2. Mešanovič trefil hostům tři body