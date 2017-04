Bratři Haškovi: Táta je trenér i doma. Říká, že mladí plýtvají potenciálem

Jeden válí za Bohemians 1905, druhý za Vlašim. Martin a Filip Haškovi si už ve své kariéře vyzkoušeli, jaké to je, když je jako trenér vede jejich otec Martin Hašek starší. Ten zrovna nedávno „vyměnil“ jednoho potomka za druhého, když odešel z Vlašimi do Bohemians. „Výhody z toho nejsou, spíš je na náš přísnější,“ shodují se bratři. Pro iSport TV si oba fotbalisté navíc otestovali, jak se navzájem znají.

Filipa vedl bývalý fotbalista Sparty a nyní trenér Martin Hašek ve Vlašimi, Martina dokonce už v několika klubech. A teď aktuálně ho má pod sebou také v Bohemians. „Ale táta je trenér i doma. Máme to na talíři,“ usmívají se bratři.

Jejich otec má také jasno v tom, co by měli dělat ve svém volném čase. „Filip by se měl učit na maturitu a já asi naplňovat svůj potenciál, třeba čtením knih,“ směje se Martin Hašek mladší.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Bratři Haškovi: Táta je trenér i doma. Říká, že mladí plýtvají časem a potenciálem • VIDEO iSport TV

Ve speciálním dotazníku si Filip a Martin vyzkoušeli, jak dobře znají jeden druhého. Prošli na výbornou. Kdo má radši brunetky a kdo blondýnky? Jaké je jejich oblíbené jídlo? A kterému klubu fandí? Podívejte se ve videu.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Jak se navzájem znají bratři Haškové: Brunety vs. blondýny, oblíbený fotbalista i milované jídlo • VIDEO iSport TV