Vrba zpátky v Plzni? Návrat je na spadnutí, chybí už jen podpisy

Oficiální štempl stále chybí, podle informací deníku Sport se chystá velké shledání. Pavel Vrba a Viktoria Plzeň, to by od nové sezoně znovu mělo být synonymum. Více zdrojů potvrzuje, že právě návrat do Štruncových sadech je na spadnutí. Vrba si ale zároveň nechává otevřená i dvoje zadní dvířka: jedny na Letnou, druhé do dalekého Ruska. Definitivně jasno by mělo být v horizontu několika dnů.

Rozsáhlá sága o dalším působení trenéra Pavla Vrby se blíží ke svému rozuzlení. Možná už v neděli, nejpozději během příštího týdne by mělo být definitivně jasno. „Pokud se nestane něco zásadního, je všechno nastavené tak, že Vrba kývne na nabídku Plzně,“ říká zdroj z koučova okolí, který si nepřál být jmenován.

Někdejší trenér národního týmu či Machačkaly si ovšem nadále drží otevřené tři směry.

První vede na západ. Od generálního manažera Viktorie Adolfa Šádka má Vrba na stole už několik týdnů nabídku, obě strany jsou na veškerých náležitostech domluveni. Zbývají podpisy. Oba muži se navíc včera měli potkat na další schůzce.

<p>Viktoria Plzeň zažila během své úspěšné éry pět trenérů. Nejdelší partnerství s Pavlem Vrbou vystřídaly o poznání kratší anabáze jeho nástupců - Dušana Uhrina, Miroslava Koubka, Karla Krejčího a Romana Pivarníka.</p>

Druhý směr vede na Letnou. Pražská Sparta má o úspěšného trenéra velký zájem, s Vrbou je dlouhodobě v kontaktu. Nabízí mu lukrativní podmínky, které se po finanční stránce s nabídkou Plzně zřejmě nedají srovnat. Překážkou dohodě ale jsou Vrbovy požadavky směrem k managementu, nastavení jasných pravomocí a v rozhodovacím procesu o přestupech a dalších strategických záležitostech. Zkušený kouč si navíc uvědomuje, že by se mu s ohledem na plzeňskou minulost nemuselo dočkat od fanoušků zrovna vřelého přivítání.

Třetí linka míří daleko za české hranice, do Ruska. Právě k velké východní zemi se Vrba dlouho upínal, po konci v Machačkale vyčkával na další laso. To se na jaře skutečně objevilo, ovšem zahalené silnou mlhou. Podle informací Sportu o českého trenéra projevily zájem Kazaň a Lokomotiv Moskva. Oba kluby ovšem chtějí trenérskou otázku řešit až v polovině května, což je na Vrbu pozdě.

Sparta i Plzeň totiž chtějí mít jasno co nejdřív, oba kluby si s Vrbou stanovily konec dubna jako deadline pro konečné rozhodnutí. Do boje o odborníka, který s Viktorií získal dva mistrovské tituly, vstoupil i polský celek Cracovia. Ten Vrbovi dokonce nabízel kumulovanou funkci hlavního trenéra a sportovního ředitele. Ačkoli je klub finančně stabilizovaný a silný, bojuje v nejvyšší soutěži o záchranu. Vrba proto nabídku odmítl.

Čas ale kvapí, prostor pro rozhodování se tenčí. Poslední dubnový den je už zítra. „Vrba je pragmatik. Uvědomuje si, že v téhle situaci je Plzeň logickou volbou. Zná tamní prostředí, fungování klubu i většinu hráčů. Od fanoušků by se mu dostalo vřelého přijetí,“ konstatuje zdroj.

Ačkoli všechno směřuje k návratu do Plzně, zbylé dveře zatím Vrba nezabouchl. Na Spartě stále neslyšeli trenérovo konečné stanovisko, očekávají ho podle původní domluvy do konce dubna. Vyloučit nelze ani nabídku „last minute“ z Ruska, byť to není moc pravděpodobná varianta.

Pro Viktorii navíc hovoří i skutečnost, že generální manažer Šádek po březnovém odvolání Romana Pivarníka vsadil na jedinou kartu. Podle informací Sportu totiž nezahájil jednání s případnými nástupci. Nového trenéra nehledá a čeká na Vrbu. Pokud by k obnovení spolupráce došlo, zamířil by do Doosan Areny rovněž Dušan Fitzel, který by společně se současnými trenéry Pavlem Horváthem a Zdeňkem Bečkou plnil roli asistenta.