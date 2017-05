Šilhavý vzal tým na večeři, Slavia má předkolo LM: Kluci všem odpověděli

Ze tří bodů musíte mít radost, je to tak?

"Jsem rád, že jsme to zvládli. Využili jsme šanci, kterou nám Plzeň nabídla (ztratila body za remízu 2:2 v Jablonci). Byli jsme pod tlakem, ale pomohla nám tahle motivace. Po výsledku z Jablonce jsme věděli, že pokud to zvládneme, budeme blíž k našemu kýženému cíli. Dostali jsme se do vedení, ale v podstatě z protiútoku jsme nepohlídali aut a vyrobili hloupý faul. V druhém poločase jsme kontrovali hru, využili jsme šance a zaslouženě vyhráli."

Před derby na Bohemians se vám příliš nedařilo. Jak probíhal týden před utkáním?

„Byli jsme na společné večeři, chtěli jsme posílit týmovost. Měli jsme za sebou náročný měsíc, trochu to na nás lehlo. S Jabloncem jsme panikařili, nevěřili jsme si. S kluky jsme víc mluvili, jednotlivě i ve skupinkách. Dneska všem odpověděli, zase jsme se nakopli. Jsme ve výhodě, tenhle krok je pro nás důležitý. Jednoduché to ale ještě nebude.“

Cítíte na týmu, že by to mohl dotáhnout k titulu?

„Věřím mu.“

Kdo domluvil Simonu Delimu, který v minulých zápasech dělal laxní chyby?

„Já bych si na něj asi nedovolil. To spíš Veselka (trenér brankářů – pozn. redaktora). Myslím si, že si sám uvědomil, že to nebylo poslední dobou ono. Dnes hrál zodpovědně a jednodušeji.“

Máte jistotu kvalifikace Ligy mistrů. Co na to říkáte?

„Musím přiznat, že jsem na to myslel. Jsem rád, že to takhle dopadlo. Teď se můžeme soustředit na boj o titul. Mohlo by nás to uklidnit.“