Zbraň Slavie, kotel šel ze severu na jih. Baráka nadchnul, Šimůnka zmátl

V Edenu, kam dorazila nadprůměrná návštěva 13 974 diváků, jste si toho museli všimnout. Tribuna Sever, která je tradiční baštou slávistických fanoušků, zůstala po přestávce obsazená jen nepatrně. Fanoušci vycítili, že Slavia potřebuje proti odhodlanému soupeři pomoct a tak se přesunuli na jih – tedy opět za brankáře Dukly Filipa Radu.

Bylo vidět, jak hráče takový krok nabudil. Obzvlášť záložník Antonín Barák si pořádně hlučnou kulisu užíval. V 55. minutě před rohem hecoval přesunutý kotel tím, že máchal rukama a ten mu odpověděl hlasitým jásotem. Slavia se hnala za druhým gólem. Když ho Barák o necelou čtvrthodinu později opravdu z penalty vstřelil, běžel až k divákům do první řady a padnul jim do náruče. „Já to potřebuju, dává mi to energii a dělá mě to hodně šťastným. Chci jim ukázat vždy, co nejlepší výkon,“ děkoval Barák emotivně fanouškům.

Stopera Dukly Jana Šimůnka rošáda na tribunách zmátla. „Já jsem si toho všiml asi za pět, deset minut. Musel jsem se normálně otočit a říct si: Ty vole, vyměnili jsme vůbec strany? A pak mi došlo, že se fanoušci jen přesunuli na druhou stranu. Pak už to člověk vůbec nevnímá, soustředí se na hru.“

720p 480p 360p 240p <p dir="ltr"><span>Slavia remizovala s Duklou 2:2. Červenobílí tak nedokázali využít zaváhání Plzně a stejně jako jejich pronásledovatel v boji o titul získali jen bod. Domácí přitom v Edenu dvakrát vedli, ale Dukla pokaždé dokázala vyrovnat. Rozdíl mezi Slavií a druhou Plzní tak je i dvě kola před koncem dvoubodový.</span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Slavia - Dukla 2:2. Krásné akce i proměněná penalta, domácí klopýtli • VIDEO iSport TV

Také on ale uznal, že Slavii stěhování fanoušků pomohlo. „Asi to takhle chtějí využívat, líp se jim proti kotli hraje. Když to jde, proč ne, je to taková kuriozita.“

K podobnému tahu se fanoušci Slavie odhodlali v této sezoně už podruhé. „Zažil jsem to s Příbramí na podzim, určitě nám to pomohlo, na branku, kde máme kotel, se hraje mnohem líp,“ ocenil Barák intuici příznivců v Edenu. „Podpořili nás i po remízovém stavu, bylo vidět, že nám věří. Budeme se snažit, abychom jim to vrátili. Ještě jednou, pomohlo nám to hodně,“ nepřestával chválit hráč, který po sezoně zamíří do Udine.

Šimůnek po zápase tvrdil, že nic podobného ještě během kariéry neviděl. A to si zahrál v Německu bundesligu na vyhlášených stadionech. „Nezažil jsem to ani tam, že by se kotel přesunul. Myslím, že by měl zůstat tam, kde má svůj prostor. Že bych měl kotel za zády, to jsem poznal jedině na Bayernu. Ale tam je to tím, že mají plný stadion, kotle mají za oběma bránami, což je nepříjemné. Tam nemají možnost se stěhovat,“ smál se.

Ve snaze Slavie dojít k výhře musel na hřiště také nejlepší střelec týmu Milan Škoda. Ten kvůli zdravotním komplikacím zůstal mezi náhradníky a na trávník vyběhl až poté, co Dukla srovnala na 2:2. Měl se stát gólovým kladivem při dlouhých nákopech.

„Čekali jsme na vývoj, jestli ho použijeme. Takže tam šel na posledních deset minut. Věřím, že příště už bude moci nastoupit od začátku,“ věřil trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.