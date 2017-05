Titul na Strahově? Slavia stadion ladí, bude pro 12 300 fanoušků

"Momentálně probíhají zejména intenzivní uklízecí práce, aby naši fanoušci našli při zápase s Brnem na stadionu aspoň základní komfort, i když s Edenem to bude pravděpodobně neporovnatelné. Musíme řešit věci jako jsou stánky s občerstvením, toalety, ozvučení, LED obrazovku a další," řekl ČTK tiskový mluvčí Slavie Michal Býček.

Ligový fotbal se vrátí na Strahov poprvé od podzimu 2011, kdy tam hrála v době rekonstrukce Julisky Dukla. Nyní stadion využívají k tréninkům reprezentace, rozhodčí a atleti z Vysokoškolského sportovního centra.

Hlediště má kapacitu 19.032, tak vysoká návštěva ale při zápase s Brnem z bezpečnostních důvodů dorazit nemůže. "Budou uzavřeny horní sektory na tribunách kromě té hlavní - na severní, jižní a východní tribuně. Kapacita bude z bezpečnostních důvodu snížena na 12.300 diváků," podotkl Býček.

Pro současné permanentkáře je vyhrazeno 5500 lístků, dalších 3800 míst zaberou slávistická mládež, hráči A-týmu, legendy, partneři kluby či novináři a sektor hostů. Zbývající kapacita 3000 míst je určená přednostně pro majitele permanentek na další sezonu.

Slávisté se vrátí na Strahov po devíti letech, na stadionu Evžena Rošického hráli ligový zápas naposledy v dubnu 2008 proti Žižkovu (0:3), na poslední kolo s Jabloncem, po němž oslavili titul, se přesunuli do nově zrekonstruovaného Edenu.

Nyní mohou pro změnu získat mistrovský primát na Strahově. Dva zápasy před koncem probíhajícího ročníku mají Pražané v čele tabulky dvoubodový náskok před druhou Plzní, a pokud v sobotu nevyhrají v Mladé Boleslavi a zároveň Viktoria neztratí body v Brně, rozhodne se až v posledním kole.

"Já si myslím, že to boj o titul neovlivní. Je to domácí zápas, troufnu si tvrdit, že bude vyprodáno. Věřím, že se tam budeme cítit jako doma," řekl záložník Antonín Barák. "Je to realita. Nebudeme to vnímat, fanoušci stejně přijedou a poženou nás, ať to bude kdekoliv. Neovlivní nás to, abychom podali špatný výkon," dodal trenér Jaroslav Šilhavý.

<p>Liga jde do finále, ale podle výsledků a výkonů uchazečů o titul to vypadá, jako by ani nikdo nechtěl pohár nad hlavu zvednout. Plzeň působí těžkopádněji od začátku jara, ale u Slavie, která začala druhou polovinu soutěže ve velkém stylu, to bije do očí. Co se u ní změnilo? Podívejte se na pravidelný pořad iSport TV Rentgen.</p>

Stav hrací plochy by měl být v pořádku. "Trávník je v perfektním stavu, ostatně na stadionu často trénuje i česká reprezentace. Před samotným zápasem bude mít A-tým na Strahově několik tréninků," řekl Býček.

"Budeme se tam stěhovat na začátku příštího týdne a budeme tam chvíli trénovat. Doufám, že to neovlivní vůbec nic. Ale stát se to může. Jsme zvyklí být tady v Edenu, je to jiný stadion. Uvidíme. Taky nevím, co od toho čekat," doplnil záložník Jaromír Zmrhal.

Stadion v Edenu v dubnu převzal majitel klubu čínská společnost CEFC. Předešlý vlastník vršovické arény ale na termíny v závěru sezony nasmlouval koncerty Depeche Mode a kapely Rammstein, a proto se Slavia musí stěhovat.