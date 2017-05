Slavia vs. Plzeň, napětí houstne! Hučení do Železníka i víra ve Strahov

Hráči Slavie se hned po konci utkání v Boleslavi podívali na lavičku, ze které přišel jasný signál. Dobojováno ještě není. „I když bychom se měli radovat, jsme trochu skleslí,“ připustil trenér „sešívaných“ Jaroslav Šilhavý. Hráči se dokonce na hřišti chytali za hlavy. Plzeňský gól je mrzel.

Že si ovšem slávisté i přesto na ligový primát věří, dokázal po zápase Antonín Barák. Ten do utkání nemohl kvůli zranění zasáhnout, po něm ale procházel se spoluhráči prostorem, kde dělali Milan Škoda a Josef Hušbauer rozhovory. „Řekni jim, že ten titul stejně vyhrajem!“ smál se Barák.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Škoda: Do Boleslavi jsme přijeli vyhrát, Plzeň jsme ovlivnit nemohli, máme to ve vlastních rukou • VIDEO iSport TV

Zápas v Boleslavi byl ale hodně pikantní také pro jednoho z domácích hráčů. Útočník Lukáš Železník totiž přišel do Mladé Boleslavi v zimě právě ze Slavie. A byl to on, kdo mohl dvakrát vyrovnat na 1:1. „Jirka Pavlenka mi střelu dobře chytl a při druhé šanci to někdo zblokoval. Mrzí mě to,“ tvrdil.

Železník přiznal, že do něj z hecu jeho bývalí spoluhráči během utkání hučeli. „Kluci mi říkali, ať neblázním, že si titul oslavím s nimi, protože jsem tam na podzim zápas odehrál. Ale já to tak nebral, teď hraju za Boleslav a budu bojovat za ní,“ zachoval se profesionálně.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Šilhavý: Někdo už v závěru zápasu slavil, pak přišla zpráva, že Plzeň vyhrála • VIDEO iSport TV

Zklamání slávistů ale muselo být určitě menší než to plzeňské. Přestože na oslavy ještě nedojde, má právě Slavia titul ve svých rukou. To byl důvod, proč hráči Viktorie nemohli pořádně oslavit zásah Michaela Krmenčíka, který jim dal v nastavení výhru. Trávník opouštěli bez úsměvů.

„Zakázali jsme si zjišťovat během zápasu, jak hraje Slavia. Samozřejmě to teď mrzí,“ uznal trenér Plzně Zdeněk Bečka. Jeho svěřenci ale zůstali odhodlaní. I přesto, že v posledním kole budou muset porazit Jihlavu a navíc doufat ve ztrátu Slavie, která hostí Brno.

720p 480p 360p 240p <p dir="ltr"><span>Plzeň měla namále. Proti Brnu předvedli Západočeši těžkopádný výkon, jako už v několikátém zápase na jaře. Naděje Viktorie na titul zachránil až v nastaveném čase Michael Krmenčík, který trefil výhru 1:0. Plzeň tak stále šanci má, v posledním kole ale musí uhrát o dva body víc než Slavia. </span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Brno - Plzeň 0:1. Naději na titul vystřelil v závěru Krmenčík • VIDEO iSport TV

„Není to ještě ztracené, stát se může všechno,“ věřil Krmenčík. „Pořád žijeme, může se stát cokoliv. Slavia hraje na Strahově, určitě to pro ni není příjemné prostředí. My hrajeme doma s Jihlavou, budeme chtít před fanoušky vyhrát,“ doplnil ho Hubník.

Kapitán Plzně věří, že Brno může Slavii potrápit. „Brno sílu má, předvedlo to i v několika venkovních zápasech. Liga je vyrovnaná, může se stát cokoliv. Věřím, že Brno minimálně plichtu uhraje a my s Jihlavou vyhrajeme. Budeme věřit,“ zakončil.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Brno - Plzeň: Krmenčík v nastavení drží šanci na titul, Plzeň vede 1:0 • VIDEO iSport TV