Bečka zůstane v Plzni i pod Vrbou. Potěšil ho Pilař, Slavii si zakázal

Jste rád za tři body v Brně?

„Jsme především rádi, že jsme to zvládli a jsme až do posledního kola v boji o titul. Samozřejmě jsme věděli, že to nebude jednoduché utkání, Brno je doma velice silné, hráli uvolněně, vždycky se nám tady hraje špatně. První půli to bylo zbytečně nervózní, kazili jsme spoustu přihrávek, asi to bylo ovlivněno i tím, že jsme utkání potřebovali vyhrát. O poločase jsme si něco řekli, vrhli jsme víc sil do útoku. Brno nás mohlo dvakrát nebo třikrát potrestat z rychlého protiútoku, ale přežili jsme to. Nakonec se nám podařilo vstřelit branku a myslím, že jsme vyhráli zaslouženě.“

Jde o šťastné vítězství?

„Nevím, jak jste to utkání viděl vy, ale hlavně za druhou půli jsme si tři body zasloužili. Dřeli jsme až do poslední minuty a vyplatilo se nám to.“

Proč jste se dlouho nemohli dostat do koncovky?

„Nebyl tam takový pohyb, jaký jsme si představovali. Brno perfektně bránilo, takže i z toho důvodu.“

Proč jste nasadil Jana Kopice na podhrotového záložníka?

„Honza Kopic je na tu pozici také zvyklý, hrál tam několik zápasů v Jablonci i za nás v přípravě. Chtěli jsme hru oživit, tak jsme ho tam dali. Počítali jsme s tím, že budeme muset později sundat jiného krajního hráče a Honza se posune na svou obvyklou pozici.“

Václav Pilař poprvé po zranění odehrál celý zápas. Potěšil vás jeho výkon?

„Vsadili jsme na nejzkušenější hráče, mezi ně Venca Pilař patří. Jsem rád, že zvládl celé utkání.“

<p dir="ltr"><span>Plzeň měla namále. Proti Brnu předvedli Západočeši těžkopádný výkon, jako už v několikátém zápase na jaře. Naděje Viktorie na titul zachránil až v nastaveném čase Michael Krmenčík, který trefil výhru 1:0. Plzeň tak stále šanci má, v posledním kole ale musí uhrát o dva body víc než Slavia. </span></p>

Věděli jste během zápasu výsledek Slavie s Boleslaví?

„Ne, musím říct, že jsme si to i zakázali, aby nás to neovlivňovalo. Šli jsme si za tím, že chceme vyhrát tohle utkání a až po něm jsme se dozvěděli, že Slavia vyhrála. To mě samozřejmě mrzí, ale budeme bojovat do posledního kola.“

Může Brno v posledním zápase potrápit i Slavii?

„Určitě, má výborné mužstvo, rychlé protiútoky, to by na Slavii mohlo platit. Proto pevně věřím, že titul získáme my. Je spousta věcí, které to můžou ovlivnit. Slávisté to nemusí zvládnout v hlavě, Brno je velice silné mužstvo a je tam i fakt, že Slavia nehraje přímo na domácím stadionu.“

Vnímáte to i tak, že v posledním zápase s Jihlavou hrajete o vaši budoucnost v klubu?

„Ne, myslím, že má pozice je daná. Přichází Pavel Vrba, já zůstávám v realizačním týmu jako asistent. V tom utkání nejde o mě, ale jedná se o Plzeň a o titul.“

Proč na lavičce zůstali levonozí Jan Kovařík a Andreas Ivanschitz, kteří jsou schopní výborně zahrávat standardní situace?

„Předpokládali jsme, že během utkání tam dáme oba krajní hráče. Bohužel se v první půli zranil Lukáš Hejda, šel tam Aleš Matějů a tím jsme jakoby ‚vyplýtvali‘ jedno střídání. Takové fáze utkání přináší, to, co máte naplánované, se pokaždé nepovede.“

Jak to vypadá s Lukášem Hejdou?

„Nejspíš má zlomený nos, uvidíme v týdnu, jak se to bude vyvíjet a jestli bude moct s Jihlavou nastoupit třeba s maskou.“