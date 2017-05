Stoper Štetina míří do Sparty. Je to pro něj výzva, říká ředitel Dukly

Před pár dny teprve skončila ligová sezona, ale fotbalová Sparta už posiluje na příští ročník. Po Vukadinu Vukadinovičovi, Eldaru Civičovi brzy oznámí jméno třetí letní posily. Podle informací iSport.cz by to měl být 25letý obránce Dukly Lukáš Štetina. K podpisu smlouvy by mělo dojít nejpozději do čtvrtka.