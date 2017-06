Tvrdík: Hráči budou ve Slavii aspoň na dva roky. Teď může odejít jen Deli

Pojď k nám, ale počítej s tím, že tu něco odvedeš. Alespoň dvě sezony. To vzkazuje potenciálním posilám Slavie její šéf Jaroslav Tvrdík. V rozhovoru pro Sport zároveň přibližuje plán, podle něhož v jednom přestupním období odejdou maximálně tři opory. „Chceme vybudovat silný středoevropský klub,“ vysvětluje.

Do jaké míry chcete udržet stávající kádr? U kterých hráčů si umíte představit, že odejdou?

„Naším cílem je uvolňovat ze základní sestavy v jednom přestupním období maximálně tři hráče. V tomto přestupním období odcházejí Barák a Lüftner, smluvní vztah mezi klubem a hráčem ještě umožňuje přestoupit Simonu Delimu. Myslíme si, že se takto dá i s včasným doplňováním vybalancovat práce se základní jedenáctkou.“

Je Slavia v situaci, že nepotřebuje hráče prodávat?

„Slavia je mistrem České republiky a má jedinečnou možnost bojovat o účast v základní skupině Ligy mistrů. Současně platí, že v příštím roce postupuje s největší pravděpodobností český mistr přímo do základní skupiny. Slavia tak má příležitost v nejbližším kalendářním roce bojovat nejenom o sportovní prestiž, ale teoreticky až o 700 až 900 milionů korun. V této situaci můžeme přemýšlet v jiných intencích, logickým krokem je udržet mistrovský tým pohromadě a hráče neprodávat. Slavia již má příjem z prodeje hráčů Baráka a Lüftnera ve výši kolem 130 milionů korun.“

Můžete přiblížit, jaká nabídka za hráče je pro vás adekvátní? Například u Jiřího Pavlenky?

„Slavia nepřemýšlí o Pavlenkově uvolnění v tomto přestupním období, je bezpředmětné spekulovat o výši případných nabídek. Nabídka 1,8 milionu eur a splátkový kalendář ve třech letech, který nabídl Werder Brémy, by pro nás nebyla zajímavá ani v situaci, že bychom byli ochotni hráče Pavlenkových kvalit předčasně uvolnit. Obecně platí, že cenové relace se mění v závislosti na sportovních výkonech klubu a hráčů. Jinou hodnotu měli v minulé sezoně, jinou po zisku titulu a hodnotu může změnit i úspěch v pohárech. Nabídku vždy budeme posuzovat individuálně podle hráče, času a schopnosti získat kvalitativně minimálně stejnou náhradu. To, že hodnota kádru Slavie v čase roste, ukazuje i ohodnocení hráčů na specializované stránce Transfermarkt.“

Cítíte, že je potřeba vyslat jasný vzkaz hráčům, že si přestup musí nejprve „odpracovat“, zasloužit? Že s tímto vědomím musí do Slavie přicházet?

„Do Slavie se bude chodit hrát, ne obratem přestupovat. Naším cílem je vybudovat silný středoevropský klub. Hráčům nabízíme na české poměry nadstandardní podmínky. Při vstupu do klubu dnes již vědí, že očekáváme minimálně dvouleté působení v týmu Slavie. Podpis smlouvy je svobodným aktem a kdo ho nechce akceptovat, může si vybrat pro růst sportovní kariéry jiný klub. Pokud to bude v zájmu Slavie, hráč může odejít i dříve, ale z jeho perspektivy je dvouleté období jasně dané.“

Mohl byste rozvést váš názor, že povolení odchodu Antonína Baráka byla chyba?

„Dnes se ukazuje, že Slavia disponuje vysokými nabídkami na drtivou většinu hráčů základní jedenáctky. Zájmem vlastníků a managementu je vybudovat dlouhodobě úspěšný tým Slavie, nikoliv jen levně kupovat a draze prodávat jednotlivé hráče. Předčasné uvolnění Antonína Baráka z jeho smlouvy mohlo vytvořit dojem precedentu, na kterém staví svůj morální požadavek na odchod z klubu například právě Jiří Pavlenka. Kdybych si představil možný vývoj a pustili jsme Pavlenku, může zítra přijít se stejným požadavkem Jarda Zmrhal nebo Muris Mešanovič. Tímto způsobem bychom mohli rozpustit celý tým, což rozhodně není náš zájem.“

Jak Tvrdík hráčům vysvětluje, že je Slavia nepustí? A může někoho přístup klubu odradit? To čtěte ve velkém rozhovoru ve čtvrtečním deníku Sport

Titulka deníku Sport pro čtvrtek 5. června

