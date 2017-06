Vrba: Nevíme, co bude s Krmenčíkem. Z Pilaře je nadšený, Kolářovi věří

Na co jste si vzpomněl nejdřív, když jste vstoupil na plzeňský trávník?

„Především to hřiště je úplně jiné, než když jsem tady začínal. Ale nejvíc si vzpomenu na první období, které jsem tady prožil. Jsem rád, že změny, co se týká kvality okolí stadionu a všech tréninkových možností, jdou neustále výš a výš. Při mém prvním nástupu to tady bylo takové, řekněme ne úplně fotbalové prostředí.“

A po sportovní stránce?

„Ambice byly tehdy úplně jiné, než jsou v Plzni teď. Všichni jsme snili o tom, aby se mužstvo stabilizovalo a nepadalo každý druhý rok z ligy. Všechno tady bylo jinačí, když si uvědomím, co se tady za posledních zhruba deset let podařilo, tak mě to moc těší a jsem rád, že jsem toho součástí.“

Jaký jste měl dojem z tréninku?

„Dobrý a doufám, že i vy také.“

Těší vás, že to mělo tak vysoké tempo?

„Vždycky to má takové grády, akorát vy (novináři) to pokaždé neuvidíte, protože vás na trénink nepustím.“

Už víte, jak bude probíhat zužování kádru?

„Už po mém příchodu jsem říkal, že chci kádr dvaceti hráčů plus tři brankáře, na tom se nic nemění. Uvidíme, jestli budeme používat některé mladé hráče, jsou tady i někteří z juniorky. Ještě nám chybělo šest reprezentantů, z toho pohledu vidíte sami, že je to hodně. Říkám, že dvacet hráčů a tři gólmani je ideální stav.“

Jste spokojený s posílením týmu?

„Sháněli jsme klasického defenzivního záložníka (Diego Živulič), toho máme. Hledali jsme jednoho hrotového útočníka (Jakub Řezníček), protože nevíme, co bude s Michaelem Krmenčíkem, jestli bude dál hrát v Plzni. V útočné fázi budeme někdy používat rozestavení 3-5-2, proto musíme mít minimálně tři útočníky. Dan Kolář má 31 let, měl by být v nejlepším fotbalovém věku. Odehrál za Plzeň několik kvalitních sezon, věřím mu. Ukáže až čas, jestli to zvládne, ale jsem přesvědčený, že do mužstva patří.“

Těší vás návrat Václava Pilaře po dlouhém zranění, který je skoro jako další posila týmu?

„Jsem nadšený, že se Venca po třech letech, kdy mu po přestupu do Wolfsburgu začaly problémy s kolenem, na konci sezony dal do pořádku. Ještě to není úplně tip ťop. Ale v těch posledních čtyřech, pěti kolech, které odehrál, bylo vidět, že je tím Vaškem Pilařem, co býval na hřišti kdysi. Jsem nadšený, doufám, že neřekl poslední slovo a bude bavit diváky.“

Počítáte s Andreasem Ivanschitzem?

„Zahájil s námi přípravu, jestli zůstane, se rozhodneme do tří týdnů. Nejsem teď schopný říct, kdo odejde. Může se stát komukoliv cokoliv, zároveň nemáme nikoho pod čarou. V dané chvíli jsou všichni na startovní čáře, někdo ale má postavení lepší, někdo horší, tak to vždycky je.“

Je vaším cílem postup do Ligy mistrů?

„Postoupit z nemistrovské části je určitě těžší, než z té mistrovské, to je jasné. Naším cílem je určitě hrát skupinu evropských pohárů, kdyby ne, bylo by to zklamání. Dáváme si postupné cíle, abychom do Plzně přivedli atraktivní mužstva, aby fanoušci měli na co chodit a aby to bylo pro klub i město zajímavé. Máme slušný koeficient, mohli bychom být nasazení a nenarazíme na ta top mužstva. I když si moc vybírat nemůžeme. Ale nebudu tvrdit, že tady budeme hrát Champions League.“