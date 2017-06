Tváře Vrbovy Plzně. Spoléhá na Pilaře a Koláře, u Ivanschitze se rozhoduje

Jak naloží Pavel Vrba s kádrem v Plzni? • FOTO: Koláž iSport.cz Už první den nástupu Pavla Vrby na plzeňský trávník lehce poodkryl, na čem jeho svěřenci zhruba jsou. Západočeský kouč jde do přípravy se širokým, 32členným kádrem. Soupiska se bude zužovat a na hráčích teď bude, aby trenéra zaujali a přesvědčili ho o svých kvalitách. Někteří mají své pozice jasné, jiní musí o místo na hřišti tvrdě bojovat. O jakých fotbalistech se v Plzní první den přípravy nejvíc mluvilo?

Michael Krmenčík Mladý forvard byl nejlepším plzeňským střelcem uplynulé sezony (12 gólů), dostal se i do reprezentace. Na západě Čech připustili, že by v případě zajímavé nabídky mohl kádr v létě opustit. „Hledali jsme jednoho hrotového útočníka (Řezníčka), protože nevíme, co bude s Krmenčíkem, jestli bude dál hrát v Plzni," přiznal na čtvrteční tiskové konferenci Pavel Vrba. „V kuolárech se spekuluje, že by mohl odejít. Dokud ale k nám neodrazí nic oficiálně, o ničem se nebavíme. Spíš to bylo ve smyslu, že by se mohlo stát, že po sezoně by mohla nabídka přijít," doplnil ho generální ředitel klubu Adolf Šádek. O Krmenčíkově odchodu už se debatovalo v zimě. „Jeho agent, což nebylo zrovna moc šťastné, avizoval, že se o něj zajímají kluby z Anglie a jiných zemí. Pro mě je to takové, že jedna paní povídala. Ale chceme na to být připravení, kdyby náhodou něco takového nastalo, abychom nebyli překvapení a nezačali improvizovat. Proto přišel Kuba Řezníček," vysvětlil Šádek. <p><span>První pracovní den v Plzni začal Pavel Vrba zostra. Fotbalistům Viktorie naordinoval hned dopoledne náročný a svižný trénink, následovala odpolední fáze v posilovně. Kouč, který v Plzni zažil největší úspěchy, byl v dobré náladě a ve svém živlu. Během tréninku rázně dirigoval početný tábor svých svěřenců, hráči létali po trávníku ve vysokém tempu. „Vždycky to má takové grády," usmál se na novináře, kteří výjimečně mohli sledovat celý trénink.</span></p>

Daniel Kolář Zkušený záložník a plzeňský střelec se do klubu vrací po roční pauze. Loni v létě zamířil spolu s Františkem Rajtoralem do Turecka, v Gaziantepu ale nevydržel dlouho. Příliš nehrál a v zimě se dohodl na předčasném ukončení smlouvy. Na jaře nemohl nastupovat za žádný jiný profesionální klub a připravoval se individuálně. Teď se mu rozhodl dát Pavel Vrba, pod kterým zažil Kolář největší fotbalové úspěchy, další šanci. „Dan Kolář má 31 let, měl by být v nejlepším fotbalovém věku. Odehrál za Plzeň několik kvalitních sezon, věřím mu. Ukáže až čas, jestli to zvládne, ale jsem přesvědčený, že do mužstva patří," hlásil plzeňský kouč.

Václav Pilař Plzeňskému šikulovi už se nedávalo příliš šancí, že vyřeší zdravotní problémy s kolenem a vrátí se na trávníky. Jenže výjimečný hráč se nevzdal, tvrdě makal a na konci minulé sezony naskočil do plzeňské sestavy. A většinu zápasů hrál skvěle, dvouletá pauza na něm téměř nebyla vidět. „Jsem nadšený, že se Venca po třech letech, kdy mu po přestupu do Wolfsburgu začaly problémy s kolenem, na konci sezony dal do pořádku. Ještě to není úplně tip ťop. Ale v těch posledních čtyřech, pěti kolech, které odehrál, bylo vidět, že je tým Vaškem Pilařem, co býval na hřišti kdysi. Jsem nadšený, doufám, že neřekl poslední slovo a bude bavit diváky," hlásil spokojený Vrba.







Andreas Ivanschitz Andreas Ivanschitz v zápase proti Plzni • Foto Jaroslav Legner (Sport) Rakouského špílmachra si přivedl Roman Pivarník, ale ani on mu příliš šanci nedal. Ivanschitz během půlroku stihl i tak ukázat své kvality, vstřelil dokonce tři góly. Jenže nastupoval velmi sporadicky a v konkurenci Daniela Koláře je možné, že v dresu českého vicemistra do nové sezony nevydrží. „Zahájil s námi přípravu, jestli zůstane, se rozhodneme do tří týdnů,“ uvedl Pavel Vrba. „Andy je pro mě vzorový příklad profesionálního fotbalisty, tak je třeba k němu přistupovat a zacházet s ním. Určitě to není o tom, že by se mu dostalo neprofesionálního chování ze strany klubu. Tak má vypadat profesionální sportovec a fotbalista ve svém věku. Jak vystupováním, tréninkem a všemi dalšími aspekty fotbalisty jako takového,“ ocenil přístup zkušeného záložníka se skvělou levačkou Adolf Šádek.

Jakub Řezníček, Diego Živulič Na prvním tréninku se hlásila také letní posila Jakub Řezníček • Foto Pavel Mazáč / Sport Posila z Brna má přinést útočný důraz a hlavně potřebné góly. Jakub Řezníček zahájil tréninky v Plzni v konkurenci útočníků Krmenčíka, Bakoše, Poznara, jeden z nich pravděpodobně odejde. Druhou novou tváří je zlínský Diego Živulič. „Sháněli jsme klasického defenzivního záložníka, toho máme,“ liboval si Vrba. Také pětadvacetiletého Chorvata čeká tvrdý boj o základní sestavu. „Konkurence k Plzni patří, takhle to má mít tým nastavené. Pokud chceme hrát poháry a ligu, musí tu být silný kádr, to je pozitivní věc,“ uznal Živulič. „Začínám tady z nuly, všechno ze Zlína se smaže a musím dokázat, že mě Viktorka oslovila dobře a zasloužím si tady být. Budu bojovat o místo v sestavě.“