Talent Graiciar: V Plzni slibovali šanci v áčku, byly z toho tak dva tréninky

Jak vůbec hodnotíte krok odejít z Plzně do Liberce?

„Jenom pozitivně. V Plzni to už od šestnácti let bylo tak, že měla přijít šance v trénincích, postupně na lavičce, na nějakém soustředění a že budu širší člen kádru. Nakonec jsem s áčkem absolvoval všehovšudy dva tréninky, neodjel jsem ani na jedno soustředění. Samozřejmě na to mělo vliv i zranění, ale když jsem byl v pohodě, hrál jsem a dařilo se mi, tak stejně změna nenastala. A pak když přišel pan Pivarník, nešlo to už vůbec. Pak jsme se před koncem smlouvy nedohodli, vyřadili mě z juniorského týmu, protože jsem neprodloužil smlouvu, a kvůli tomu vznikly neshody s panem Šádkem (generální manažer) a panem Psotkou (sportovní ředitel mládeže).“

S Plzní jste se tedy loučil ve zlém?

„Dá se to tak říci, i když je tam samozřejmě spousta lidí, kteří mi pomohli a kteří pro mě udělali maximum. Jim moc děkuju, ale kvůli nějakým lidem to pro mě bohužel v Plzni skončilo. S panem Paskou i s rodinou jsme nakonec uvážili, že nejlepší bude odejít do Liberce, jelikož si myslím, že je to stále jeden z top klubů v Česku, i když jsme teď hráli ve středu tabulky. Má super zázemí, pravidelně hraje evropské poháry, daří se mu. A samozřejmě kvůli panu Trpišovskému (trenér Slovanu), jelikož vím, že umí dobře pracovat s mladými hráči, hrozně mi pomohl, stejně jako asistenti pan Köstl a pan Houštecký.“

Ve Florencii ještě musíte absolvovat zdravotní prohlídku. Kdy vás čeká?

„Teď mám ještě po šampionátu volno a v úterý tam odlétám a měl bych ji absolvovat.“

S prohlídkou má mít problém před definitivním stvrzením přestupu do Juventusu Patrik Schick, nemáte obavu, že by vám mohla transfer také zkomplikovat?

„Popravdě si myslím, že tam nehraje až takovou roli problém při zdravotní prohlídce… Netuším, proč se to nyní zpožďuje, ale pokud před rokem přestoupil do Sampdorie Janov, tak byl asi v pořádku. Já se toho každopádně nebojím. Třeba před mistrovstvím Evropy jsme měli komplexní prohlídky a vše jsem měl v pořádku, takže nevidím důvod k obavám.“

Myslíte, že vám do Itálie otevřel cestu i Patrik Schick?

„Určitě. On a třeba i Jakub Jankto měli v Itálii úžasný rok, výborné statistiky. Patrik dal třináct gólů. Prosadili se, v Itálii jsou známí a myslím, že mladým českým hráčům to jedině pomohlo a otevřelo cestu do Itálie, koukat se na ně bude jinak.“

Na druhou stranu vás teď mohou považovat za druhého Schicka. Nezvyšuje to tlak?

„Myslím, že hodně lidí si to asi bude říkat a bude na to tak koukat. Ale mně vždycky říkal pan Paska, a já to tak i beru, že jsem Graiciar a nejsem podobný nikomu, že jsem sám sebou a tak to mám brát a takhle mám i hrát. Nemůžu koukat na Patrika, musím se snažit koukat na sebe a nevytvářet na sebe tlak. Navíc Patrik je o tři roky starší než já, šel tam o dost později.“