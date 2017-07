Naděje pro Plzeň. Limberský se uzdravuje, může stihnout start sezony

Minulé úterý se pro Viktorii změnilo v horor. Tým kouče Pavla Vrby schytal od německého Fürthu pětigólový výprask, zdravotní trable navíc vyřadily ze hry tři důležité postavy.

Jan Kovařík se musel podrobit operaci zlomeného kotníku, lapálie potkaly i další opory Romana Hubníka a Davida Limberského. „Vyšetření odhalila vážná svalová poranění, která si vyžádají delší čas na léčení,“ konstatoval tehdy generální manažer Viktorie Adolf Šádek.

Podle informací deníku Sport ovšem Limberského zranění není tak vážné, jak se původně zdálo. „Druhé vyšetření ukázalo, že by se mohl vrátit výrazně dříve. Určitě je na tom lépe než Hubník,“ informoval zdroj dobře obeznámený s děním v západočeském klubu.

Limberský by se už během několika dní mohl zapojit do plného tréninku a je reálné, že stihne první duel třetího předkola Ligy mistrů proti rumunskému celku FCSB (donedávna Steaua Bukurešť), který je na programu v úterý 25. července.

V případě zkušeného beka už v minulosti platilo, že se dokázal ze zdravotních problémů vyhrabat rychleji, než se zprvu odhadovalo. Nyní to je stejný případ. Pro trenéra Vrbu by to byla vynikající zpráva. Návrat Limberského by mu dal do ruky další varianty, jak pro ostrý úvod ročníku poskládat zadní linii.

Do prvního zápasu proti FCSB totiž kvůli karetnímu trestu nemůže nastoupit stoper Lukáš Hejda. K Tomáši Hájkovi by se tak mohl do středu obrany postavit právě Limberský, pozice krajních beků by pak připadla Radimu Řezníkovi a Milanu Havlovi.

Pokud by Limberský k dispozici nebyl, musel by jít na stopera právě Řezník a před Vrbou by stála těžká volba, koho postavit napravo. „V tuhle chvíli samozřejmě doufám, že se nám Limberský uzdraví. Uvidíme, jak na tom bude Hubník,“ prohlásil Vrba po sobotní porážce 1:2 s Wolverhamptonem.

Nyní se zdá, že by alespoň jednu ze zraněných opor mohl mít brzy zpátky.

