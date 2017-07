Manévry konkurence neřeší. Útočník Bakoš chce s Plzní další titul

Chceme vyhrát, co nejvíce zápasů a získat titul. Takový je plán zkušeného útočníka Marka Bakoše před vstupem do nové sezony. „Bude zajímavé hrát proti silné Spartě, Slavii nebo Mladé Boleslavi. Bez ohledu na to, jak kdo posiluje, máme své cíle. A ty chceme naplnit,“ říká plzeňský střelec.

Už v úterý Viktoria vyrazí do boje o postup do Ligy mistrů. Ve 3.předkole se postaví nevyzpytatelnému rumunskému FCSB. „Věřím, že to zvládneme. Máme nové modré dresy, které symbolizují náš postup do Ligy mistrů, snad nám přinesou štěstí,“ doufá Bakoš.

Do Plzně se vrátil trenér Pavel Vrba, jehož zažil už při svém prvním působení v klubu. Změnil se od té doby?

„Trenér se vyvíjí stejně jako my hráči. Když jsme spolu začínali v Púchově, byl jiný, možná o něco horší. (směje se) Hrubé prvky jsou ale pořád stejné, v tom se nezměnil. Na nás starší byl nyní přísnější. Nevím, zda bylo naschvál, nebo to tak prostě má být. Pořád má svoje věci, svoje metody. Někteří z kluků, kteří ho neznali, si možná trochu zvykali, chvíli brblali, ale teď už se těšíme. Trenéra každý respektuje.“

Váš spoluhráč Daniel Kolář říkal, že se teprve ukáže, jestli hráči, kteří přišli do Sparty a Slavie, jsou lepší než ti čeští. Máte z tohoto pohledu před vstupem do sezony větší motivaci?

„Hlavně chceme hrát na prvních příčkách ligy, chceme vyhrát třicet zápasů. To se nám sice asi nepodaří, ale když jich bude co nejvíc, může z toho být titul. To je náš cíl. Bez ohledu, jak kdo posiluje. Jestli přijde do ligy hráč za více peněz, to nám je jedno.“

Přesto, řešili jste masivní posilování konkurence v kabině? A myslíte si, že to bude za posledních deset let nejvíce vzrušující sezona?

„Byli bychom špatní hráči české ligy, kdybychom nesledovali příchody cizinců. V kabině se prohodilo pár slov i na toto téma. To je normální věc. A atraktivnost soutěže? Určitě bude zajímavé hrát proti silné Spartě, silné Slavii nebo Mladé Boleslavi. Až zápasy ukážou, zda jsme dobře připravení.“

Po mnoha letech nebudete v klubu vídávat Pavla Horvátha, který se stal trenérem druholigového Sokolova. Je to velká změna?

„Větší změna byla tehdy, kdy odešel jako hráč a zmizel z kabiny. Dnes už jsme s jeho odchodem všichni smíření. Občas fórky Pavla Horvátha zaznívají, i když už s námi není. Zase přišel Dan Kolář, který zde zažil nejlepší éru Plzně. On ho zastoupí.“

Je na vašem místě v útoku větší konkurence, než bývala v minulosti?

„Naopak je menší. Když jsem odcházel na hostování do Liberce, bylo v Plzni pět útočníků. Teď jsme tři. Jsme mužstvo, které chce hrát ofenzivně, a proto musíme mít kvalitu v útoku. Konkurence je dobrá a zdravá. Trenér teď musí z klobouku vylosovat první útočníka, ti další budou jako vlci čekat na šanci.“

Už v úterý nastoupíte k úvodnímu utkání třetího předkola Ligy mistrů proti rumunskému FSCB. Je to soupeř, přes kterého se dá přejít?

„Minulý rok jsem si přál jiného soupeře, proto jsem to nyní radši neřešil. Los jsem přijal úplně v pohodě, až poté jsem začal zajímat, co je Bukurešť vůbec za soupeře a jak by se přes ni dalo postoupit. Věřím, že to zvládneme. Máme nové modré dresy, které symbolizují náš postup do Ligy mistrů, snad nám přinesou štěstí.“

