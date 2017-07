Ambiciózní Zlín věří posilám. Nejsou poserové, ale válečníci, říká Páník

V létě dostal osm nových hráčů a další do konce přestupního termínu ještě přibudou. Pokud uvidíte v neděli v Liberci na hřišti převahu cizinců v dresu hostujícího Fastavu, začněte si zvykat. Stane se to spíš pravidlem než výjimkou. „Jednou jsem v Polsku postavil sestavu bez jediného Poláka,“ přijímá novou filozofii zlínského klubu jeho trenér Bohumil Páník, jenž před náročnou sezonou s vrcholem v Evropské lize kvituje nejen rozšíření kádru, ale i realizačního týmu.

Jak jste po turbulentní přestavbě kádru připraveni na start ligy?

„Ve středu nás trénovalo patnáct. Mimo hru bylo šest hráčů, ale postupně se vrací a věřím, že do víkendu budeme konkurenceschopní. Určitě bude chybět Pablo Podio, který má zápal plic. Došlo k obrovské obměně kádru. Tým skládáme, za pochodu zjišťujeme, kdo jak na tom je kondičně, silově. Musíme s tím nakládat velice opatrně. Ta práce je úplně odlišná než dřív. Asi si dáme na hřiště postele a budeme tam spávat.“ (úsměv)

Je to hektické, co?

„Kvituju rozšíření realizačního týmu o Davida Hubáčka (asistent manažera a nového viceprezidenta klubu Zdeňka Grygery) a Patrika Hučka (masér), dobře se mi v něm pracuje. Výborný asistent Honza Kameník pomáhá v komunikaci s hráči v angličtině a rozšířil nám vidění fotbalu. Velkou pomocí je i nově položený trávník. Jeho kvalita je někde jinde než ten starý. Už jsme na něm párkrát byli.“

Zlín hraje v českém fotbale po postupu do skupiny Evropské ligy rázem jinou roli, souhlasíte?

„Dřív se hráčům sem na východ chodit nechtělo. Spíš jsme přiváděli hráče, o které jinde nebyl zájem. Dnes se karta obrátila, samozřejmě hodně díky Evropské lize. Kádr se rozšiřuje do kvality, je to obrovský rozdíl. Přilákal se velký počet hráčů, což Zlín nikdy dřív neudělal. Snad někdy v 70. letech minulého století, což je opravdu dávno.“

Která z posil se nejrychleji aklimatizovala?

„Ti zkušenější do toho rychle vnikají. Holzera jsem měl v Baníku, Jiráček toho má hodně za sebou. Džafič je dlouhou dobu ohraný ve druhé lize. Na těch hráčích je to hned vidět. To samé Bartošák. Těmto typům nemusím nic říkat. Okamžitě přezvali roli, kterou by měli plnit. Jejich příchody nebyly výstřely do tmy. Bohužel se brzy zranil Železník, ale to je hráč, který to tady zná. V určitých fázích hry budeme potřebovat Argentince Podia, který chce pořád míč. Trošku tajenka je pro nás Duval, který hrál v Otrokovicích. Má obrovské předpoklady, vidím to v něm. I on nám může pomoct.“

Takže můžete prohánět nejlepší….

„Věřím v sílu týmu. Tihle hráči nejsou poserové, ale válečníci. Nejdou jako ovce na porážku, ale válčit. Klidně i proti sobě na tréninku.“