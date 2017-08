Sparťan Nečas mění Boleslav za Bohemku. Haška znám už dlouho, říká

Fotbalový reprezentant do 21 let Jakub Nečas bude hostovat ze Sparty do konce sezony v Bohemians Praha 1905. Sezonu sice začal na hostování v Mladé Boleslavi, kde se však do sestavy neprobojoval, a tak zamířil za větším herním vytížením do Ďolíčku, kde obnoví spolupráci s trenérem Martinem Haškem.