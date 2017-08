Kouč Baníku Kučera před Slavií: Chceme, aby nejméně bod zůstal doma

Video k článku 720p 360p <p>Už čtvrtý ročník pravidelného pořadu Liga naruby startuje s prvním kolem letošní ligové sezony! I tentokrát se můžete těšit na přehled kuriózních a jinak pozoruhodných situací z ligového kola. Podívejte se, jak si Tomáš Rosický nenechal zelenobílý dres, jak Milan Baroš zapózoval kameramanovi, nebo jak Matěj Pulkrab bojoval o své trenýrky s libereckým kotlem. Liga začala, podívejte se na ní i z nadhledu!</p> REKLAMA LIGA NARUBY: Pulkrabův boj o pozadí, král Baroš a Rosický bez dresu VŠECHNA VIDEA ZDE

Co soudíte o síle Slavie, s níž se dnes poměříte?

„Je to velice těžký soupeř. Ale zároveň lákadlo nejen pro diváky, ale taky pro hráče. I pro mě. Ukázat se v co nejlepším světle. Hrajeme doma, jsme povzbuzeni výhrou z venku, což nám dává určitý pocit klidu. Ale jenom pocit. My na ten první zápas chceme navázat, aby minimálně bod zůstal doma. Za tři body bychom byli samozřejmě strašně rádi.“

Do utkání v Brně jste šli s určitými plány a ambicemi. Jak se změní pro duel se Slavií?

„Nechci říkat, že nebudeme vůbec měnit plány. Každý soupeř je jiný. Přijede k nám Slavia, která může úplně vyměnit sestavu. Všechny posty má zdvojené, ztro-jené a všude má velkou kvalitu. Takže zaměřovat se na to, jak asi bude hrát, je dost těžké. Máme něco nachystáno a nebudeme oproti tomu, co máme naučeno, nic moc měnit. Možná nějaké specifické úkoly pro jednotlivce.“

Jakou roli může sehrát skutečnost, že Slavia usiluje o postup do Ligy mistrů?

„To se uvidí. Je faktem, že domácí liga může jít v jejím případě teď trochu stranou, ale taky to může naopak přinést uvolnění. Že v lize nebudou hráči pod takovým tlakem. Každopádně s tím my v žádném případě nebudeme nějak kalkulovat.“

A co případná únava Slavie?

„Myslím, že ten mikrocyklus mají takový, že odpočinku v něm mají dost.“

Zařadíte do základní sestavy Milana Baroše? A také obránce Lukáše Pazderu a Oleksandra Azackého, kteří Baník posílili?

„Uvidíme. I já mám několik variant, do zápasu je ještě daleko. Nějakou sestavu v hlavě mám, ale definitivně jasno budeme mít po nedělním tréninku.“