Opustí gólman Spartu? Zkušený Bičík může znovu zamířit do Liberce!

Ze Slovanu sice odešel do Sparty gólman Martin Dúbravka, opačným směrem by však mohl zamířit David Bičík, který to u Nisy velmi dobře zná. Před pěti lety na severu vychytal mistrovský titul.

Liberec o zkušeného brankáře podle informací Sportu stojí a 36letý hráč by se odchodu k Nise rovněž nebránil, neboť na Letné je nyní až třetím brankářem v pořadí po reprezentantech Martinu Dúbravkovi a Tomáši Koubkovi.

Nyní tak záleží především na letenském klubu, který se v příštím ligovém kole představí právě na stadionu U Nisy. Z pražského celku již v kádru Jindřicha Trpišovského hostuje Matěj Pulkrab, Jiří Kulhánek a Filip Havelka.

„Modrobílí“ už v týmu mají dva kvalitní gólmany. Jednak Ondřeje Koláře (22), který zatím odchytal první dvě ligová kola se Zlínem a v Olomouci, a Václava Hladkého (26).

Sportovní ředitel Severočechů Jan Nezmar se v pondělí nechtěl k případnému návratu Bičíka pod Ještěd vyjadřovat, ovšem ještě před startem sezony na besedě s fanoušky k brankářskému postu řekl: „Tento post ještě intenzivně řešíme. A kdyby náhodou, máme zaregistrovaného trenéra brankářů,“ zavtipkoval.

David Bičík by Liberci bodl už jen kvůli jeho obrovským zkušenostem. Slovan po odchodu Milana Baroše, Martina Latky či právě Martina Dúbravky disponuje nejmladším kádrem v lize (jako jediný má v soutěži věkový průměr pod 24 let) a ligou ostřílená osobnost by se mu do kabiny hodila.

David Bičík hrál výraznou roli před pěti lety v kádru současného kouče Slavie Jaroslava Šilhavého, když v mistrovské sezoně odchytal za „modrobílé“ všech třicet ligových utkání a v závěrečném kole v „superfinále“ i zlatou nulu s Plzní. Vrátí se pod Ještěd?

Titulní strana deníku Sport • Foto Sport

Další informace o aktuálním dění ve Spartě najdete v úterním Sportu!