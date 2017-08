Kat pražských klubů Šmíd: Slávista? Už ne, cítím se určitě jako Bohemák

Má zvláštní pifku na Spartu. Už ji pokořil třikrát, naposledy na začátku této sezony. Za to by ho mohl pravidelně chválit jeho bývalý klub Slavia, že tak pěkně zatápí velkému rivalovi. Dneska bude mít ale příležitost sestřelit právě „sešívané“.



Máte na Slavii nabito?

„Tak to teda nevím. (smích) Berte to tak, že to je taky trochu shoda okolností, že mi to tam párkrát proti pražským klubům spadlo. Nic většího bych v tom radši nehledal.“



Nehledal, nehledal... Pět gólů z osmi pražským klubům, z toho tři Spartě, jeden Slavii a jeden Dukle, to už přestává být náhoda, ne?

„Ale jo. A bylo by fajn, kdyby mi tam teď v sobotu padnul další. Hlavně bych byl rád, kdybychom vyhráli, to by bylo nejlepší.“

Sparta - Bohemians: Vyrovnáno! Dostálovu střelu Dúbravka jen vyrazil, Šmíd dal na 1:1

„Dřív ani moc ne, až do toho zápasu se Spartou, kdy o tom vyšel článek. Pak jsem navíc dal ještě ten vyrovnávací gól a kluci si ze mě začali trochu dělat srandu.“„To asi jsou. Ale třeba Milan Havel mi vždycky říkal, že jsem kat Sparty. Ale určitě to myslel ze srandy, to asi nebylo myšlené vážně. Ani nemohlo být.“ (smích)„To přesně nevím, spíš se zeptejte jich. Já jsem si ve Slavii nikdy za áčko nezahrál, tak už mě tam asi ani nikdo nezná.“

Slavia - Bohemians: Rychlý úder Bohemky – Šmíd doklepl balon do prázdné brány a hosté vedou 1:0

„Ano, je to dost dávno. Slávistou jsem býval, ale už jím nejsem. Šel jsem z ní do Budějovic, pak Dukla, a teď už jsem pět let na Bohemce. Cítím se být určitě Bohemák.“„Byl jsem předtím dva roky v béčku, pak jsem šel do přípravy s áčkem a pořád jsem nějak váhal s prodloužením smlouvy. Pak přišly Budějovice, rozhodnul jsem se a šel k nim. Jestli to byla chyba, nebo ne, to nikdo neví, ale ve Slavii bych si tehdy těžko zahrál. Tenkrát se tam začal tvořit tým, který pak postoupil do Ligy mistrů. Myslím, že bych nehrál, tak jsem si aspoň otestoval ligu v Budějovicích.“„Mohla být ve hře varianta, že bych podepsal a šel někam na hostování. Ale trošku tehdy udělala chybu i Slavia, že sama váhala s nabídnutím smlouvy. Možná si myslela, že nic nebudu mít, a že jim to prostě podepíšu. Jenže přišly Budějovice a já se rozhodl takhle i na rady manažerů a nevím koho všeho ještě.“

Svěřenci kouče Martina Haška prožívají snový úvod do sezóny, který dlouho nepamatují. To Domácí Zbrojovka má opačné starosti. Její vstup do sezóny je prozatím velmi špatný a tlak fanoušků je cítit na kilometry daleko. Diváci v Brně ale i přes množství šancí hlavně v druhém poločase gól neviděli. CELÝ SESTŘIH: Brno - Bohemians 0:0. Hosté neproměnili penaltu

„Úplně v klidu. Řekněme si upřímně, že já je tehdy asi nijak nemrzel. Nebyl jsem Tomáš Necid nebo někdo takový. Pamatuji si, jak za námi přijel na soustředění Vladimír Šmicer, jak se utvářel ten tým, který trénoval Karel Jarolím.“„Já byl strašně mladej. Ale všechno bylo v pohodě, i s trenérem Jarolímem. Co řekl, to jsem udělal. (smích) Měl obrovskou autoritu.“„Je to pro mě určitě zvláštní zápas, ale to je i ten proti Spartě, takže na tom asi není nic divného. I když jsem v Edenu hrával, už tam snad nikoho neznám. I kdybych přemýšlel déle, tak asi na nikoho nepřijdu.“„Ani ne. Člověka to těší, protože ten zápas je dost sledovaný. Má chuť a možnost se v něm ukázat víc než normálně. Ale abych to bral, jako že se někomu mstím, nebo něco podobného, to vůbec ne.“

Sparta se proti Bohemians výsledkově nezahojila po prohře s Crvenou zvezdou Bělehrad. Letenští sice brzy vedli po proměněné penaltě Davida Lafaty, navíc se na hřiště znovu dostal Tomáš Rosický. Letenští ale v závěru nepochopitelně polevili a v 88. minutě pustili k dorážce Michala Šmída. Ten vyrovnal na 1:1. CELÝ SESTŘIH: Sparta - Bohemians 1:1. Hosté srovnali v závěru, hrál Rosický

„Zaprvé je to jenom začátek, a vnímali jsme, že se nám moc nevěřilo. Ale jsme rozumní, těžko se nám po tom minulém jaru mohlo věřit, proto jsme za ten začátek rádi. Myslím, že nám ten start dodal sebevědomí, které by nám mohlo pomoct, pevně tomu věřím a je dobře, že ho máme. Samozřejmě neztrácíme pokoru, ale žádný strach nemáme. Věříme, že jsme schopní Slavii obrat.“„Jednoduše si to prostě sedlo, řekl bych, že víc a víc chápeme principy, které po nás chce trenér. A ten bod na Spartě nám strašně pomohl.“„Já myslím, že se to může stát takovým nepsaným pravidlem, asi by to proběhlo znovu, kdyby se nám derby povedlo. Nikdo o tom zatím nemluvil, ale určitě bychom si to udělali hezký. (smích) Možná z toho bude tradice.“