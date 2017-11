Příliš mnoho hráčů ve Spartě. Koho se mohou týkat zimní odchody?

Fotbalovou Spartu v zimě čeká řada změn, odejít by měla hned řada hráčů • FOTO: Koláž iSport.cz

Jsou to jednoduché počty. Fotbalová Sparta má momentálně na soupisce osmadvacet jmen, což znamená, že každý zápas se hned z deseti jejích hráčů stávají diváci na tribuně. Vzhledem k tomu, že ambiciózní klub čeká na jaře pouze čtrnáct ligových zápasů, jde o neúnosný stav, který je třeba v zimní přestávce neodkladně řešit. "Je nás moc," uznal i po zápase s Jihlavou i trenér Andrea Stramaccioni. Podle informací deníku Sport by se revize kádru mohla týkat až deseti jmen. Podívejte se, kdo by mohl Letnou opustit, ať už formou hostování, či trvalého přestupu.