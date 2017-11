Kritický kapitán Plzně Hubník: Někteří hráči nebojovali dopředu ani dozadu

Byl jedním z mála hráčů Viktorie, kterému nebyl výsledek pohárového střetnutí se Slováckem lhostejný. Kapitán Plzně Roman Hubník dokonce vstřelil gól, ani on ale šokující porážku 2:3 po prodloužení neodvrátil. „Každý si musí sáhnout do svědomí, zda na hřišti nechal všechno,“ prohlásil zkušený stoper.

Čím si tenhle šokující výsledek vysvětlujete?

„Dostali jsme tři góly, dali dva, soupeř využil šance, které si vypracoval. Byl to spíš boj o střed pole. V prodloužení to bylo hodně o nakopávaných balonech a soubojích, které jsme prohrávali.“

Dá se po takovém výkonu zpochybnit nasazení a přístup některých hráčů?

„Každý hráč si musí sáhnout od svědomí, jestli na hřišti nechal sto procent. To je otázka na každého hráče. Kluci musí vědět, jestli bojovali o základ v dalším zápase.“

Trenér Vrba netajil rozčarování na výkony některých hráčů, kteří naskočili po delší pauze. Vnímal jste to na hřišti stejně?

„Viděl jsem některé hráče, kteří nebojovali dopředu ani dozadu. Byly tam situace, které mě hodně štvaly. Myslím, že si to trenér zhodnotí. Takhle se nebojuje o základní sestavu. Určitě si to vyhodnotíme u videa, ukážeme si příčiny a všechny nedostatky.“

Štve vás taková věc o to víc, že se chcete probojovat od základní sestavy, ale výstup z pohárového utkání je vyloženě negativní?

„Určitě si to trenér vyhodnotí. V sestavě chtějí být všichni, záleží na každém, jakým stylem se tam chce dostat. Někdo do toho asi sto procent nedal. Každý si musí sáhnout do svědomí, jestli pro úspěch udělal maximum.“

Ukázalo tohle utkání velký rozdíl, který momentálně panuje mezi ustálenou základní sestavou a zbytkem kádru?

„Ligová sestava hraje pospolu dlouho. Je výhoda, že se kluci znají, navíc jsou v laufu. Když se pak udělá několik změn, není jednoduché hrát v takové sestavě. Mě ale spíš mrzelo to nasazení. Když to nejde fotbalově, musí se o to víc přidat v nasazení a chtíči. To u nás nebylo.“

