Lüftner se poprvé trefil. Říkali jsme si, že Zlín srazí první gól, líčil stoper Kodaně

Je to tak, že jste se po letním příchodu do Dánska trefil poprvé?

„Byl vlastně druhej. Proti Vardaru Skopje jsem měl teč, po které si dal soupeř vlastňáka. Ale to se asi jako můj gól nepočítá. Jsem rád za to, že to přišlo proti Zlínu. Byl to pro mě speciální zápas. A můj gól byl vítězný, o to víc potěší. Navíc jsem se koukal na tabulku a jsme první.“

Nastoupili jste v silnější sestavě než v prvním souboji se Zlínem. Asi se to projevilo, co?

„Nemyslím, že jsme to v Olomouci nějak podcenili. Trenér má nějakých pětadvacet hráčů, chtěl dát šanci jiným. Bohužel se nám to nepovedlo tak, jak jsme chtěli. Teď vrátil do sestavy Verbiče, což je asi nejlepší hráč, kterého tady máme. Bylo to znát. Když hrajeme doma, tak chceme být aktivní a zatím se to vyplácí.“

Jak na vás působil soupeř?

„Musím Zlín za první poločas pochválit. Čekali jsme, že na nás vlítnou, budou běhat a napadat. To se potvrdilo. Říkali jsme si, že je srazí první gól. A to se nakonec ukázalo. Nás nakopl. V kabině jsme si říkali, že musíme co nejdřív přidat druhý a povedlo snad hned ve druhé minutě. Pak už jsme si to myslím kontrolovali.“

Jak berou v Kodani Evropskou ligu?

„Je tady obrovské zklamání, že nejsme v Lize mistrů. Na některých lidech je to pořád poznat. Já jsem se z toho oklepal rychleji. Evropskou ligu hraji poprvé a jsem za to šťastný. Pro tento klub je povinnost postoupit ze skupiny.“