Plzeňská TOP zbraň, střed s Hořavou. Rozumíme si, přiznal Hrošovský

První utkání s Luganem jste ztratili 2:3, druhé vyhráli 4:1. V čem byl největší rozdíl mezi oběma zápasy?

„Lépe jsme přepínali do defenzivy. I když Lugano mělo opět nebezpečné brejky, tak jsme si to pohlídali mnohem lépe. U nich jsme byli nepřesní a nedůrazní. Tomu jsme se chtěli vyvarovat. Myslím, že se nám to podařilo. Oni na nás byli skvěle připravení. Jakmile získali balon, hned ho posílali dopředu. To se těžko brání každému týmu. Naštěstí jsme jim akce rychle přerušovali.“

Nevzpomněl jste si po vyrovnávací brance na zápas v Luzernu, kdy se soupeř prosadil snad z každého protiútoku?

„Ani ne. Na domácím stadionu jsme tak nastavení, že i když dostaneme gól, dokážeme zápasy otočit a vyhrát.“

Skočili jste na druhé místo tabulky skupiny G. Jak velký krok jste udělali v otázce postupu do jarní fáze Evropské ligy?

„Je to hodně důležité. Příště hrajeme s Bukureští a končíme s Beer Ševou. Postup máme ve svých rukou. A samozřejmě je to dobré před nedělním zápasem se Slavií. Půjdeme do něj hodně sebevědomí. Oni také ve čtvrtek hráli, v tom to máme stejné. Hned od pátečního rána se na Slavii začneme připravovat.“

Šlágr HET ligy mezi Plzní a Slavií můžete sledovat ŽIVĚ na iSport.cz!

V úvodu sezony jste ve středu pole nastupoval s Diegem Živuličem, v poslední době máte po boku Tomáše Hořavu. Co se pro vás osobně změnilo?

„Diego je víc soubojový, s Hořkou jsem hrával dřív. Moc velká změna to pro mě není.“

Přesto vnímáte, že spolupráce mezi vámi a Hořavou se lepší zápas od zápasu?

„Když to bude každý zápas lepší, tak to bude skvělé, protože v neděli máme Slavii. (směje se) Tam by to mohlo vyvrcholit.“

V čem spočívá výjimečnost vaší spolupráce?

„Nevím. Těžko to hodnotit. Rozumíme si nejen na hřišti, ale i lidsky. Myslím, že je to vidět.“

Proti Luganu jste odehrál znamenitou partii. Graduje vaše forma?

„Popravdě, podzimní část mi vždy vychází lépe než jarní. Daří se nám týmově, vyhráváme většinu zápasu, takže i já se cítím dobře.“

Čeká vás v neděli rozhodující zápas ligové sezony?

„Máme dobrý náskok. I když Slavii nezvládneme, zase taková tragédie to nebude. Ale pokud vyhrajeme, bude to hodně hodně dobré.“

