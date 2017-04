Brankář Dortmundu o explozi: Jsme v šoku. Kdo mohl, lehl na zem

Co se v Dortmundu vpodvečer přesně stalo? Pro švýcarský deník Blick to popsal gólman Dortmundu a reprezentace ze země helvétského kříže Roman Bürki. „Z hotelu jsme vyjeli ve čtvrt na osm. Když jsme pak vjeli na hlavní silnici, ozvala se strašná rána,“ líčil Bürki.

„Seděl jsem vzadu vedle Marca Bartry, který byl zasažen střepy. Po výbuchu jsme se v autobusu všichni skrčili, kdo mohl, lehl si na zem. Nevěděli jsme, jestli se nemůže stát ještě něco horšího. Policie byla rychle na místě, všechno zajistila. Všichni jsme v šoku, na fotbal potom nikdo nemyslel,“ doplnil dortmundský brankář.

Rozjela se velká vlna solidarity. Svého bundesligového rivala podpořili například hráči Bayernu Mnichov. „Doufám, že jste všichni v pořádku,“ vzkázal obránce Bayernu Jérome Boateng. „Marcu Bartro, doufám, že se brzy zotavíš a zítra budeš moct nastoupit,“ přidal se vzkazem pro svého španělského krajana další z mnichovských obránců Javi Martínez.

Hned ve středu v 18:45 se má utkání proti Monaku hrát. „Hráči to dají stranou a budou schopni podat obvyklý výkon,“ mínil předseda dortmundského klubu Reinhard Rauball. „Nejhorší by bylo, kdyby ti, co ten útok zosnovali, dosáhli svého,“ dodal.

„Po takovém útoku na autobus to do středy z hlavy nedostanete. Mentálně a psychicky se s tím nevyrovnáte. Má to citelné následky,“ poznamenal Steffen Freund, bývalý hráč Dortmundu, který s ním vyhrál Ligu mistrů v roce 1997.