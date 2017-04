Večer pro CR7! Ronaldo zařídil výhru Realu, v Evropě zdolal velkou metu

Velké zápasy, to je něco pro Cristiana Ronalda. Kanonýr Realu Madrid na sebe ve čtvrtfinále s Bayernem Mnichov uzmul všechnu pozornost. Dvěma góly zápas otočil ve prospěch Bílého baletu, k tomu se na něm vykartoval stoper Javi Martinez. Ronaldo navíc svými zákroky dosáhl historického milníku.

Přitom to celý první poločas vypadalo, že titulní stránky novin bude plnit úplně jiný hráč, mnichovský středopolař Arturo Vidal. Ten ve 25. minutě poslal Bayern do vedení nechytatelnou hlavičkou a dirigoval hru německého giganta. V samém závěru si pro sebe navíc uzmul pokutový kop, který rozhodčí odpískal po údajné ruce Daniho Carvajala.

Jenže Vidal místo Navase střelou z penaltového puntíku ohrozil diváky v zadních řadách za madridskou brankou. A od té doby převzal otěže Ronaldo.

Na začátek své show nenechal dlouho čekat, sotva dvě minuty po startu druhé půle si naběhl na přízemní centr Carvajala a z voleje srovnal skóre. Obráncům Bayernu pak znepříjemňoval život tak, že se na něm jeden z nich, stoper Javi Martinez, během tří minut stačil vykartovat.

Závěrečný kousek si muž s dresem číslo 7 nechal stylově na 77. minutu. Podobným centrem, jen z levé strany, mu namazal střídající Asensio a Ronaldo opět z první propasíroval míč mezi nohama jinak jistého Neuera.

Obhájce trofeje Real Madrid v úvodním čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů po obratu zvítězil 2:1 na hřišti oslabeného Bayernu Mnichov. Oba góly "Bílého baletu" vstřelil hvězdný kanonýr Cristiano Ronaldo, který jako první hráč zaznamenal sto gólů v evropských pohárech.

"Máme malou výhodu, ale ještě není konec. Bayern stále žije a je to silný tým, takže nás nečeká nic snadného," řekl Ronaldo. "První půle byla těžká, ale ve druhé jsme se zlepšili, navíc jsme dali rychle vyrovnávací gól, který nám pomohl. Proti deseti se nám hrálo snáze a dali jsme druhý gól, který nám zaručil výhodu do odvety," dodal dvaatřicetiletý hráč.

Co víc, jeho druhý zásah nebyl "jen" vítězným gólem, který dává Realu skvělou výchozí pozici do odvety na San Bernabeu. Majitel čtyř Zlatých míčů jím totiž přepsal historii. Nikomu před ním se nepovedlo vstřelit rovných sto gólů v evropských pohárech. V hlavní fázi Ligy mistrů jich Ronaldo nasázel 97, jeden přidal v předkole a dvakrát se prosadil v Superpoháru, který v roce 2014 rozhodl.

"Cristiano nám pomohl, ale sám není spokojený, protože tam měl šance i na třetí gól. Takový je. Hodně ambiciózní a nikdy nebude spokojený," řekl kouč Realu Zinedine Zidane.

"Rozhodl zápas. Dařilo se nám ho mít dlouho pod kontrolou, ale jen do vyloučení. Odveta bude těžká, ale uděláme, co bude v našich silách, abychom to zvrátili," uvedl trenér Bayernu Carlo Ancelotti.

Real může dál pomýšlet na dvanáctý triumf v Lize mistrů, třetí za poslední čtyři roky. Na Ronalda a spol. ale ještě čeká úterní odveta na domácím stadionu Santiago Bernabeu. Pozice Bílého baletu je teď víc než slibná, ale německý mistr se určitě nevzdá bez boje.

Nejlepší střelci v pohárových soutěžích UEFA: 100 - Cristiano Ronaldo (143 zápasů) 97 - Lionel Messi (118) 76 - Raúl González (158) 70 - Filippo Inzaghi (114) 67 - Andrej Ševčenko (142) 62 - Ruud van Nistelrooij (92) 61 - Gerd Müller (69) 59 - Thierry Henry (140) 59 - Henrik Larsson (108) 56 - Zlatan Ibrahimovic (136) 54 - Eusébio (70) 53 - Alessandro Del Piero (129) 51 - Karim Benzema (93) 50 - Didier Drogba (102) 50 - Klass-Jan Huntelaar (82)

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25. Arturo Vidal Hosté: 47. Ronaldo, 76. Ronaldo Sestavy Domácí: Neuer – Lahm (C), Javi Martínez, J. Boateng, Alaba – Alonso (64. Bernat), Arturo Vidal – Robben, Th. Alcântara, Ribéry (66. Costa) – T. Müller (81. Coman). Hosté: Navas – Carvajal, Nacho Fernández, Ramos (C), Marcelo – Modrić (90+1. Kovačić), Casemiro, Kroos – Bale (59. Asensio), Benzema (83. James Rodríguez), Ronaldo. Náhradníci Domácí: Ulreich, Bernat, Rafinha, Costa, Coman, Kimmich, Sanches Hosté: Casilla, Rodríguez, Kovačić, Morata, Asensio, Isco, Danilo Karty Domácí: Alonso, Javi Martínez, Javi Martínez, Arturo Vidal Hosté: Kroos, Carvajal Rozhodčí Rizzoli – Di Fiore, Meli Stadion Allianz Arena, München

