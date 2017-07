Šéf FCSB Becali po remíze s Plzní diktoval: Tenhle hráč si už nekopne

Před zápasem v Bukurešti čekali, že si zajistí lepší pozici před odvetou, která se hraje příští týden v Plzni. To se nepovedlo a z Becaliho slov je znát značné rozladění.

Velké výhrady měl především k počínání obrany. „Bez stopera nemůžeme jít dál. Pořád věřím, že se to může povést. Ale co je Larie za středního obránce? Budeme muset improvizovat,“ zkritizoval hráče, kterého si odstavil Michael Krmenčík před prvním gólem.

Hodně nahnutou pozici v klubu má také další defenzivní hráč Vlad Achim, který přišel na hřiště až v 66. minutě už za stavu 2:2. Přesto si vysloužil vůbec největší hněv klubového bosse. „Já vůbec nevím, že existuje. Pro mě představuje problém, na hřišti vypadá úplně ztracený,“ kritizoval Becali a nezůstalo jen u toho. „Postarám se, aby nebyl na soupisce v našich zápasech, aby bylo jisté, že nemůže vystřídat,“ nařídil majitel FCSB.

Na začátku sezony se tak dostává pod velký tlak nový trenér Nicolae Dica. „Jeho klidný život skončil po třech zápasech,“ glosoval to rumunský novinář Emanuel Rosu. Jaký obrat v náladách oproti tomu, kdy Becali po losování prohlašoval, že Plzeň pro něj byla nejpřijatelnější soupeř.

Zásahy do podoby týmu však nejsou u bosse největšího klubu v zemi, kterému soud nařídil opustit tradiční jméno Steaua Bukurešť, vzácností. Deset let zpátky tehdejšímu kouči Georghimu Hagimu nadiktoval, jak má změnit sestavu pro utkání ve skupině Ligy mistrů na Slavii. Ten ho neposlechl a po porážce v Praze rezignoval. V Plzni by se určitě nezlobili, pokud by se podobný scénář zopakoval i letos.

VIDEO | Co řekl majitel Plzně Tomáš Paclík o Gigim Becalim?