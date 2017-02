Střelec Lewandowski, spasitel City či duel talentů ze Sparty! Je tu nový Sport Góóól

Právě vyšlo nové číslo fotbalového časopisu Sport GÓÓÓL! Navzdory zimě se přivalilo s ohněm v žilách, šesti skvělými plakáty a nákladem aktuálních témat. Co vás čeká? Tak například: Rozhovor s nikým menším než s Robertem Lewandowskim, elitním útočníkem, který čtenáře zasvěcuje do tajů svého milovaného řemesla. Dozvíte se plno věcí. No nekecáme, čestný!