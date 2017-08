Sivok se zatím necítí, Kliment by byl v týmu i se Schickem, řekl Jarolím

Nominace je už na první pohled úzká. Jaké posty budete ještě doplňovat?

„Máme pět volných míst. Pravděpodobně povoláme ještě dva stopery, někoho ze záložníků a případně jednoho či dva útočníky. Uvidíme podle situace a podle zápasů, které nás čekají v lize i v evropských pohárech.“

V nominaci na Německo a Severní Irsko chybí Patrick Schick. Je důvodem jeho zranění? A jak moc velká ztráta to pro váš tým je?

„Mluvili jsme po telefonu a říkal mi, že se ještě necítí na to, aby o víkendu nastoupil. Víkend by ale mohl eventuálně něco změnit. Přejme si, aby to tak bylo. Jinak toho zatím v reprezentačním áčku neodehrál tolik, abychom mohli říct, jestli to pro nás bude oslabení. Byl bych rád, kdyby to v dalších zápasech prokázal.“

Co říkáte na jeho táhnoucí se jednání o dalším angažmá?

„Patrik měl ze zdravotních důvodů pauzu, takže začal později. Věřím, že se v průběhu tohoto týdne definitivně rozhodne, kde bude působit.“

Kromě Michaela Krmenčíka se v týmu překvapivě objevil Jan Kliment. Je on v útokunáhradou za Patrika Schicka?

„Honza by pravděpodobně nechyběl v nominaci i v případě, že by byl Patrik k dispozici. Pravdou je, že ho pravidelně sledujeme. Byl vyhlášený hráčem července, dařilo se mu střelecky a Bröndby mělo až na poslední utkání dobré výsledky. Zaujal mě svým pojetím i způsobem hry.“

Tomáš Pekhart, který přestoupil do izraelské Beer Ševy, na vašem seznamu nebyl?

„Zatím v našem hledáčku není, ale víme o něm. Co není, může být.“

Nováčkem v týmu je pro změnu Jan Bořil ze Slavie. Co pro něj rozhodlo?

„Honza Bořil podává stabilní výkony na obou stranách obrany. Stal se důležitým hráčem Slavie a na základě toho je v nominaci.“

Obrana vám dělala v předešlých zápasech starosti. Chybovali zejména stopeři. Tlačí vás pata právě na tomto postu?

„Na pozici stoperů jsme nadělali chyby, ale musíme vycházet z toho, co máme k dispozici. Musíme předešlá utkání i sestřihy zanalyzovat tak, aby se chyby neopakovaly a dokázaly jsme se jich vyvarovat.“

Nominace fotbalové reprezentace na Německo a Severní Irsko Brankáři: Tomáš Vaclík (Basilej, 15/0), Tomáš Koubek (Sparta Praha, 5/0), Jiří Pavlenka (Brémy, 2/0).

Obránci: Theodor Gebre Selassie (Brémy, 43/3), Pavel Kadeřábek (Hoffenheim, 28/2), Jan Bořil (Slavia Praha, 0/0), Marek Suchý (Basilej, 32/1), Tomáš Kalas (Fulham, 7/0), Filip Novák (Midtjylland, 8/0).

Záložníci: Tomáš Souček (Slavia Praha, 3/0), Bořek Dočkal (Che-nan Ťien-jie, 33/6), Vladimír Darida (Hertha Berlín, 45/3), Jakub Jankto (Udine 4/1, Jan Kopic (Plzeň, 4/1), Jaromír Zmrhal (Slavia Praha, 7/1), Ladislav Krejčí (Boloňa, 35/5).

Útočníci: Jan Kliment (Bröndby Kodaň, 0/0), Michael Krmenčík (Plzeň, 6/4)

Mohou i předešlé výkony za to, že jsou Tomáš Sivok a Jakub Brabec pouze mezi náhradníky, přestože v předešlých zápasech nastupovali?

„S Tomášem Sivokem jsme mluvili, a ten se zatím necítí. Jakub Brabec je stále ve hře, ale v předešlých zápasech nebyly jeho výkony ideální.“

Jak moc vám nominaci zkomplikovaly nákupy Sparty a Slavie, kam v létě přišlo hodně hráčů z ciziny?

„Jsou na to dva úhly pohledu. Na jednu stranu je to pro české hráče těžší situace, ale věřím tomu, že cizinci budou natolik kvalitní, aby obohatili českou ligu. Pro české hráče by to mělo být k zamyšlení, aby udělali více pro to, aby se prosadili.“

Bude lehčí tým psychicky správně naladit na Němce, když jde o všechno?

„Jde o všechno, to máte pravdu. (směje se) Pro nás to je výzva, člověk by měl hlavně krotit nějaké přemotivování. Kdybychom do utkání měli jít se strachem, bylo by to špatný. Pevně věřím, že to doma Němcům dostatečně zkomplikujeme, i když není třeba hovořit o tom, že jsou jednoznačný favorit. Zápas s Německem je důležitý, ale klíčový bude zápas v Severním Irsku, ale bylo by dobré uhrát nějaký bod už doma, protože v Irsku už nemůžeme ani remizovat.“

Po prvním utkání v Německu, které loni skončilo prohrou 0:3, jste byl s výkonem týmu hodně nespokojený. Proč?

„Nezlobím se, že jsme s Německem prohráli. To se stane a stává se to, ale mně vadilo, že jsme jim to usnadnili chybami a nedůsledností v obraně. Nechtěli jsme zalézt do obranného bloku a chtěli nechat hráče trochu výš. Pokazili jsme laciné míče, domácí zápas musíme odehrát v maximální intenzitě.“

Pokud opravdu utkání s Německem takhle odehrajete, může to stát spoustu sil. Budete je rozkládat do obou zápasů?

„Teď o tom nechci mluvit. Nemyslím si, že bychom postavili dvě jedenáctky. Uvidíme, jak bude utkání s Německem vypadat a podle toho zareagujeme. Kdyby se podařilo odehrát super zápas s dobrým výsledkem, bylo by to úplně ideální.“