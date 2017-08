Jarolím: Němci se námi nezabývají. Chceme hrát agresivně, ale ne hloupě

Jak je na tom mužstvo po zdravotní stránce a už máte jasno o sestavě?

„Všichni hráči jsou v pořádku. Uvidíme, do zítřka se ještě může ledacos změnit, ale jasno, kdo nastoupí v základní sestavě, mám.“

Uvažujete o tom, že byste pošetřil karetně ohrožené hráče pro pondělní duel v Severním Irsku? (týká se to pětice Dočkal, Krejčí Hořava Souček, Kadeřábek)„Nechci takhle přemýšlet. Ze zkušenosti vím, že se to pak nemusí vyplatit. V potaz jsem to nebral, pokud bude někdo na Severní Irsko vykartovaný, musíme se s tím vypořádat. Věřím, že další hráč, který by nastoupil místo vykartovaného, bude na to další utkání stejně dobře připravený. Nechci takhle spekulovat ani to hráčům zdůrazňovat. Chceme hrát agresivně, ale ne hloupě, abychom dostávali karty. Není dobré, když hráč má v hlavě strach z karty.“

Zvažujete, že na Německo použijete jiné rozestavení?

„Přemýšlím o všem možném, i tohle je jedna z věcí.“

Jaký si představujete průběh utkání, abyste byl spokojený?

„Po zkušenostech z prvního zápasu víme, že musíme být intenzivnější v obranné činnosti, to je základ. Pak nedělat taktické, případně individuální chyby, kterých jsme se v Německu dopustili a oni nás za to potrestali. Je to i o útočné fázi, bude záležet na tom, že pokud balon získáme, aby to nebylo hned do ztráty, naopak abychom byli schopni jít do protiútoku a pokud možno být nebezpeční. Musíme být kompaktní ve všech činnostech, a podat týmový výkon. Jak to dopadne, říct nemůžu, ale musíme udělat všechno pro to, abychom uspěli. Jsem plný očekávání, jakýkoliv bodový zisk by mě nadchnul.“

720p 360p REKLAMA Löw: Češi stojí zády ke zdi, ale chceme je zaměstnat ofenzivou • VIDEO iSport TV

Německý stoper Mats Hummels prohlásil, že velkou českou zbraní je Patrik Schick, který ale není v aktuální nominaci. Vypovídá to něco o německém přístupu k utkání?

„Pravděpodobně ano. Když je Hummels přesvědčený o tom, že by Schick mohl zlobit a není si vědomý toho, že v nominaci není, asi se námi Němci moc nezabývají. Nemyslím si, že by to prohlásil trenér Löw, ale hráči s námi určitě nemají starosti.“

Může to být vaše výhoda, že vás soupeř takhle přehlíží?

„To si nemyslím. Němci mají velké sebevědomí, leccos vypovídá fakt, že by jejich trenér měl rád jasno po tomhle kvalifikačním srazu o tom, že Němci skončí na prvním místě. To hovoří za všechno, myslím, že nepodcení vůbec nic.“

Svědčí vám role outsidera?

„Raději bych byl v roli favorita, problém bych s tím neměl (úsměv). Bohužel to tak není. Bude záležet na tom, jak se vypořádáme s tlakem, každý z hráčů musí odvést minimálně 110 procent. Týmový výkon je základ, ale od hráčů tam k tomu musí být něco navíc.“

Nemáte obavy z obrany, která nastoupí v nepříliš vyzkoušeném složení?

„V mužstvu jsou výpadky z výkonnostních i zdravotních důvodů, to trošku komplikace je, když nemáte možnost si to vyzkoušet v přípravných zápasech. Hráči musí mezi sebou komunikovat, být semknutí. Nezbývá mi než věřit tomu, že to zvládnou.“

Jak o zápase s Němci přemýšlíte?

„Krátce poté hrajeme s Iry, kde se bude hrát o šest bodů. Ale nic neněmí na tom, že do toho zápasu jdeme s maximálním odhodláním udělat maximum pro úspěšný výsledek. Jak to dopadne, uvidíme. Pokud prohrajeme, pořád tam naděje na postup ze skupiny do baráže je, ale už není jiné cesty než utkání v Severním Irsku zvládnout se vším všudy, to znamená vyhrát.“

720p 360p REKLAMA Hummels: Pamatuju si na Kollera, nenechal mě vyhrát hlavičku • VIDEO iSport TV