Expert Kopecký: Černý ukázal, proč nehraje v Ajaxu, Sáček není obránce

Českým fotbalistům do 21 let vstup do mistrovství Evropy vůbec nevyšel, s Německem prohráli 0:2 a výrazně si zkomplikovali šanci na postup do semifinále. Podle bývalého kouče jednadvacítky Ivana Kopeckého byl největší český problém na pravé straně, chybu udělal i brankář Lukáš Zima, který pustil laciný první gól.