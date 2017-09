Česko - Bělorusko 1:1. Hosté srovnali v nastavení, lvíčata berou bod

Česká fotbalová reprezentace do 21 let vstoupila do kvalifikace mistrovství Evropy remízou 1:1 s Běloruskem. Nově se tvořící výběr trenéra Vítězslava Lavičky v Jablonci vedl od osmé minuty po brance Václava Černého, ale o tři body ho v nastavení připravil Michail Šibun.