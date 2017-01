Wengerův přešlap! Talent se vrací do Chelsea, Wilshere do Arsenalu ne

Tohle budou fanoušci Arsenalu těžce kousat. Městský rival ze Stamford Bridge mu dal pořádnou lekci v manažerské branži. Zatímco Chelsea si z hostování v Bournemouthu stáhla nadaného Nathana Akého o půl roku dříve, „kanonýři“ podobný scénář se zapůjčeným Jackem Wilsherem, který by se týmu v současné chvíli obrovsky hodil, k nepochopení fanoušků neuskuteční.

REKLAMA

Byla to překvapivá zpráva. Italský kouč Antonio Conte nařídil, aby se z ročního hostování vrátil do Chelsea talentovaný nizozemský obránce Nathan Aké, který se v kádru Bournemouthu postupně rozehrál do slušné formy a tu navíc podpořil důležitými brankami.

Když se tato informace donesla k fanouškům Arsenalu, nenapadlo je nic jiného, než myšlenka na předčasné ukončení hostování Jacka Wilsherea v tom samém klubu, kam ho na poslední chvíli zapůjčil v létě Arséne Wenger, aby se rozehrál. Anglický reprezentant se pod vedením trenéra Eddieho Howea vypracoval mezi klíčové hráče a jeho výkony jsou na Ostrovech velmi dobře hodnoceny.

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH Premier League: Bournemouth - Arsenal 3:3. Hosté dotáhli tříbrankovou ztrátu • VIDEO Premier League

Jenže francouzský kouč příznivce klubu zklamal. Na dotaz, zda existuje podobná možnost předčasného ukončení hostování, jako tomu bylo v případě Chelsea s Akém, reagoval: „Jedná se o roční hostování.“ V době, kdy týmu schází kvůli zranění Santi Cazorla a čerstvě i Francis Coquelin, je ve formě hrající Wilshere v jiném dresu dráždidlo pro fanouškovskou obec Arsenalu.

„Jasně, že bych Jacka nyní využil. Kdyby doteď nehrál, tak by zase nebyl připraven,“ snažil se Wenger hájit rozhodnutí s Wilshereovým hostováním v menším klubu. „Je strašně nespravedlivé, když víte, že během sezony by se vám hodil, ale zároveň potřebujete mít tým vyvážený a rovnoměrně rozložené síly,“ uvedl.

360p 240p REKLAMA SESTŘIH Premier League: Bournemouth – Liverpool 4:3. Senzační obrat domácích • VIDEO Premier League

To v táboře Chelsea si libují. Trenér Conte provádí jeden skvělý tah za druhým. V Premier League má tým náskok pět bodů před druhým Liverpoolem, nové rozestavení se třemi stopery „blues“ sedí jako ulité a do toho přišel prozíravý krok se stáhnutím Nathana Akého.

Jednadvacetiletý levák je velkým univerzálem. Za Bournemouth nastupoval především na pozici stopera, ale Conte jej plánuje vyzkoušet ve středu zálohy či na levém kraji sestavy. Navíc jej může těšit slušná produktivita. Během 11 ligových zápasů vstřelil tři branky. Z toho proti Liverpoolu a Stoke šlo o vítězné trefy.