Everton dojal Anglii: Z kluka, který bojuje o život, udělal hvězdu

Bylo to dojemné. Hvězdný útočník Evertonu Romelu Lukaku kráčí na trávník v náručí s pětiletým klučinou. Ten má na sobě sice dres konkurenčního Sunderlandu, ale nepochybujte o tom, že mu drží palce celý Goodison Park. Že se hraje s Manchesterem City, to v ten moment nikoho nezajímá. Pětiletý klučík přece bojuje o život, má vzácnou formu rakoviny. Tři body v Premier League jsou proti tomu prkotina. Je známo, že Bradley potřebuje léčbu ze zahraničí, aby se lékaři mohli pokusit prodloužit mu život. A Evertonu to není lhostejné.

Malý fotbalista sice měl na sobě dres „svého“ Sunderlandu, ale na zádech měl také nápis „Děkuji Evertonu“. Předtím, než zamával narvaným tribunám a zapózoval fotografům, si oblékl modrou bundu domácích. V ní také s míčem přeběhl kus hřiště a za jásotu fanoušků poslal míč do branky.

Když pak doprovázel oba týmy před výkopem na hřiště, už měl zase červenobílé sunderlandské triko s poděkováním Evertonu. Liverpoolský klub mu na twitterovém účtu poděkoval slovy: „Není zač.“ Počin klubu z Goodison parku pochopitelně ocenil i Sunderland, jenž vyjádřil rovněž své díky za gesto směrem k těžce nemocnému chlapci.

Už v polovině prosince byl Bradley Lowery „maskotem“ zápase mezi Sunderlandem a Chelsea. Tehdy dokonce dal gól náhradnímu brankáři londýnského klubu Asmiru Begovičovi. Sklidil za to obrovský aplaus, na tabuli svítilo: Sunderland – Chelsea 1:0 a jméno malého střelce. Ovací celého stadionu se dočkal i v páté minutě zápasu. Tehdy se na světelné tabuli objevil obrázek dresu s číslem 5 a jmenovkou Lowery. Po utkání se s nemocným chlapcem vyfotili i hráči Chelsea.

Následně se stal Lowery i vítězem pravidelné ankety televizní stanice BBC o nejhezčí branku měsíce v anglické Premier League. Vyhrál spolu s Henrichem Mchitarjanem z Manchesteru United, který bodoval se svým „škorpionem“.

Belgický reprezentant se činil i v samotném utkání. Byl to právě on, kdo v 34. minutě otevřel skóre a rozjel kanonádu domácích. V nastaveném čase, kdy už hráčům City docházely nervy, si navíc vysloužil napomenutí od zkušeného sudího Marka Clattenburga. Po souboji s Otamendim se totiž Lukaku do argentinského zadáka opřel tělem a ten se teatrálně svalil k zemi.