Courtois nahání v číslech Čecha. Stále se má od něj co učit, tvrdí legenda

Na rok 2014 brankář Petr Čech jen tak nezapomene. V létě totiž přišel o pozici jedničky Chelsea a musel kousat, že mu o deset let mladší Thibaut Courtois roste před očima v novou oporu „blues“. V sobotu se od rozchodu utkají počtvrté proti sobě. Lepší vzájemnou bilanci má, co se týká výher a statistik, český brankář. A Shay Given, někdejší irský reprezentant, v analýze stanice Sky Sports přidává. „Courtois se má od Čecha stále co učit.“

REKLAMA

Když se porovnají čísla obou aktérů od srpna 2015, tedy od doby, kdy Čech začal chytat Premier League v dresu Arsenalu, má mírně navrch právě plzeňský rodák. Odchytal více zápasů, má více čistých kont, ale zároveň i logicky obdržel o jedenáct branek více.

Čechovi však značně nahrává loňská nepovedená sezona „blues“ ve které po mistrovském titulu skončili na desáté pozici a Courtoisovy čísla tak nejsou nijak valná. Dvakrát byl Belgičan vyloučen, 10 zápasů zmeškal kvůli zranění a v 23 zápasech obdržel 29 gólů.

Srovnání Čech vs Courtois od srpna 2015 Zápasy 57 - 46 Minuty 5 130 - 4 090 Čistá konta 23 - 18 Obdržené branky 56 - 45

V letošní sezoně je to zas naopak. Courtois táhne Conteho družinu za mistrovským titulem a i díky jeho 13 vychytaným nulám se Chelsea vyhřívá v čele Premier League s devítibodovým náskokem před dalšími rivaly. To Čech nasbíral zatím jen sedm čistých kont. Přesto jej na Ostrovech chválí.

„Už když šel Čech do Arsenalu, tak jsem tvrdil, že je to skvělý nákup a dokázal, že stále patří mezi elitu. I nyní má dobrou sezonu,“ říká Given. „Navíc je mu 34, to v brankářském životě nic neznamená. Myslím si, že bude chtít hrát, co nejdéle to půjde a svoje nejlepší časy má ještě před sebou.“

480p 360p 240p <p>Brankář Arsenalu Petr Čech předvedl jeden z nejlepších zákroků 11. kola Premier League. Podívejte se, kdo se ještě o víkendu vyznamenal...</p> REKLAMA NEJ zákroky Premier League: Čech se ukázal proti Tottenhamu • VIDEO Premier League

To belgický brankář je v jiné situaci. V roli jedničky kroutí třetí sezonu v řadě a teprve získává potřebné zkušenosti, které Čech v Chelsea získal v průběhu jedenácti let. „Courtois je klidný brankář – nesnaží se zbytečně předvádět efektní zákroky,“ tvrdí Given. „Hodně mu pomáhá jeho obrovská postava. Má před sebou obrovskou budoucnost,“ věští současný brankář Stoke City, který prošel například Manchesterem City či Newcastlem.

Konzistentní výkony však nejsou všechno co podle Givena by měl Courtois od jedničky „kanonýrů“ odkoukat. „Čech je pravý lídr, který odzadu řídí tým. To Arsenalu dosud scházelo,“ myslí si. „Courtois je mladý, zkušenosti získá postupem času,“ dodává.

V sobotu odpoledne se ukáže, zda český matador přidá třetí triumf nad svým mladším protějškem, či Courtois srovná účet. Pokud by Arsenal na Stamford Bridge uspěl, snížil by se náskok na první místo na šest bodů. V opačném případě by byli Conte a spol. zase o krok blíz k mistrovskému titulu.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13. Alonso, 53. E. Hazard, 85. Fàbregas Hosté: 90+1. Giroud Sestavy Domácí: Courtois – Azpilicueta, Luiz, Cahill (C) – Moses (88. K. Zouma), Kanté, Matić, Alonso – Pedro (84. Willian), D. Costa, E. Hazard (84. Fàbregas). Hosté: Čech – Bellerín (17. Gabriel), Mustafi, Koscielny (C), Monreal – Coquelin (65. Giroud), Oxlade-Chamberlain – Walcott (70. Welbeck), Özil, Iwobi – Alexis Sánchez. Náhradníci Domácí: Begović, Terry, Zouma, Chalobah, Fàbregas, Willian, Batshuayi Hosté: Ospina, Gibbs, Gabriel, Reine-Adélaïde, Maitland-Niles, Giroud, Welbeck