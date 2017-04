Občanská válka v Arsenalu! Fanoušci se perou, Wenger je chválí

REKLAMA

Arsenal proti City dvakrát prohrával, přesto dokázal vybojovat remízu 2:2. „Když jsme prohrávali 0:1 a pak 1:2, fanoušci se mohli obrátit proti nám, ale místo toho byli senzační a pomohli nám se skrz tyto těžké momenty dostat,“ chválil trenér Wenger na tiskové konferenci.

Fandové „kanonýrů“ se ale hned několikrát soustředili na jiné záležitosti, než na dění na hřišti. Několik z nich se přimíchalo do potyčky na stadionu, a jablkem sváru nebyl nikdo jiný, než právě Wenger. Jeho setrvání v klubu, nebo naopak odchod, rozdělilo fanoušky na dva tábory.

Arsenal fans fighting between themselves at The Emirates. If you can call this a fight... pic.twitter.com/ay8Hq1CVcM — Coral (@Coral) April 2, 2017

Wenger už v půlce března slíbil, že rozhodnutí o své budoucnosti oznámí "velmi brzy," to samé zopakoval i v neděli. "Měl by to už říct, pro dobro klubu," řekl bývalý brankář Arsenalu Bob Wilson v rozhovoru pro BBC Radio 5. Francouzský trenér ale nadále drží fanoušky v nejistotě.

Někteří z nich se tak rozhodli vybít vztek na jiné známé osobě pohybující se kolem klubu. Moderátor Robbie Lyle z kanálu ArsenalFanTV na YouTube se před nedělním zápasem stal terčem nadávek od několika lidí, se kterými by za příznivějších okolností pěl chorály na stadionu.

"Jde o tohle, ne o tebe," vzákal Robbiemu jeden z nich, zatímco ukazoval na velký znak Arsenalu na stadionu. Další se s ním chtěl pustit rovnou do pěstní potyčky. ArsenalFanTV totiž stojí na straně těch, kteří volají po Wengerově konci, a ne u všech Gooners nacházejí pochopení.

Hvězdný Özil? Nemaká!

Zatímco Wenger rozhádané fanoušky chválil, experti ve studiu Sky Sports se jejich chování divili. "Sedím přímo za řadou fandů Arsenalu. Obvykle je slyším křičet, obzvlášť v takhle velkých zápasech, ale dnes to tak nebylo," řekl Gary Neville, bývalý kapitán Manchesteru United. Rýpl si i do Thea Walcotta, který podle něj hrál špatně i přesto, že skóroval, stejně tak se mu nelíbilo počínání Mesuta Özila, který tváří v tvář brankáři Caballerovi zahodil velkou šanci.

Právě německého záložníka, který proti City zaznamenal padesátou asistenci v dresu Arsenalu, kritizoval i nejlepší střelec v historii londýnského klubu Thierry Henry.

"Loni ho všichni chválili, letos se mu nedaří, protože každý den dostatečně nemaká. Když navlékne dres Arsenalu, jeho výkony často nedosahují jistého standardu," řekl na adresu záložníka. "Vím, že v mém starém týmu by mu někdo řekl, co má dělat. Sylvain Wiltord, Edu, i Nwankwo Kanu by něco řekli. Nebo Jens Lehmann, ten mluvil v jednom kuse," dodal.

"Když má den, je nezastavitelný. Ale musí tak hrát pořád, ne jen občas," zakončil Henry svoji stížnost na německou hvězdu. Právě Özil si před několika dny v médiích postěžoval, že když Arsenal prohraje, fanoušci jej berou jako obětního beránka, na kterého mohou porážku svést.