Doma neprohrál už 40 zápasů! Udrží Silva svůj Hull v Premier League?

Porazit tým portugalského trenéra Marca Silvy na jeho půdě? Nadlidský úkol, který se v této sezoně nepodařil například ani Liverpoolu. Rodák z Lisabonu totiž dovedl Hull ke středeční veledůležité výhře 4:2 nad Middlesbrough a domácí neporazitelnost svých týmů natáhl na 40 zápasů v řadě.

„Od mého příchodu to byl možná náš nejlepší zápas. Máme důležité tři body. Oni udeřili z prvního útoku, ale my jsme dokázali zareagovat. Ukázali jsme velkou týmovou sílu,“ těšilo po utkání 39 letého manažera, jehož celková domácí bilance činí už 33 výher a 7 remíz.

Poslední ligovou porážku na domácí půdě musel skousnout 30. března 2014, kdy jeho Estoril nestačil na Rio Ave. V lednu letošního roku pak Marco Silva vystřídal na lavičce posledního celku Premier League Mikea Phelana a z bezzubých kočiček udělal krvelačné šelmy.

SESTŘIH Premier League: Hull - Middlesbrough 4:2

Hull pod jeho vedením odehrál už jedenáct zápasů a od 21. kola je čtvrtým nejlepším týmem soutěže, když nasbíral 17 bodů. Co na tom, že má proti některým celkům za sebou třeba i dva zápasy k dobru. Na téměř odepsaného otloukánka je to výborný počin. „Výhra je důležitá, ale tím to pro nás nekončí. Pořád to je velký boj,“ krotí emoce trenér nováčka.

Ten doma z posledních šesti zápasů pětkrát vyhrál a jednou remizoval. Venku sice nevyhrál, což je způsobeno i tím, že nastupoval převážně na hřištích silnějších klubů. Domácí souboje s přímými konkurenty a týmy ze středu tabulky však zvládá výborně, což je pro takový tým ještě důležitější.

Už teď si Marco Silva řekl o pozornost a zřejmě o něm ještě hodně uslyšíme. Ve svých 39 letech už vytáhl Estoril z druhé nejvyšší soutěže až do Evropské ligy, kde mimochodem narazil i na Liberec, ale následně získal i portugalský pohár se Sportingem a s Olympiakosem vybojoval mistrovský titul.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14. Marković, 27. Niasse, 33. A. Hernández, 70. Maguire Hosté: 5. Negredo, 45+1. de Roon Sestavy Domácí: Jakupović – Elmohamady, Ranocchia, Maguire (81. M. Dawson), Robertson – Grosicki (88. Henriksen), N'Diaye, Clucas, Marković – Niasse, A. Hernández (51. Goebel Evandro). Hosté: Valdés – Barragán, Ayala, B. Gibson, Husband (59. Guedioura) – Traoré, Clayton, de Roon, Downing – Negredo (71. Bamford), Gestede (81. Stuani). Náhradníci Domácí: Dawson, Marshall, Diomandé, Henriksen, Evandro, Maloney, Meyler Hosté: Espinosa, Leadbitter, Guzan, Stuani, Bamford, Guedioura, Forshaw Karty Domácí: Clucas, N'Diaye Hosté: Clayton Rozhodčí Michael Oliver Stadion KCOM Stadium, Hull Návštěva 20380 diváků

