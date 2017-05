Gól sezony? Can spasil Liverpool úžasnými nůžkami. Neuvěřitelné, žasl Klopp

Tak tohle se zapíše do aktuální sezony Premier League zlatým písmem. Záložník Liverpoolu Emre Can rozhodl zápas na půdě Watfordu gólem, který uhranul fanoušky po celém světe. „Byla to určitě moje nejlepší trefa v kariéře,“ radoval se německý reprezentant. Parádními nůžkami dostal do varu i trenéra Jürgena Kloppa.