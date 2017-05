Češi mají smůlu. O Premier League si nezahrají Kalas ani Pudil

Český obránce Tomáš Kalas, který s Fulhamem bojoval v play off anglické Championship o finále ve Wembley, si o postup do Premier League nezahraje. Po úvodní remíze Fulham padl na půdě Readingu 0:1. Jediná branka padla z penalty, kterou sudí nařídil po Kalasově ruce. Z opakovaných záběrů to však vypadá, že dotírající útočník zahrál rukou ještě dříve než český stoper. Smutnit musí i český obránce Daniel Pudil, jehož Sheffield padl doma s Huddersfieldem na penalty a o nejvyšší anglickou soutěž si také nezahraje.