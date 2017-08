Gerrard o kauze Coutinho: Proč hráč panikaří a legenda sepsula Barcelonu?

Je to zamotané až až. Liverpool oznámil, že klíčového záložníka Coutinha do Barcelony nepustí za žádnou cenu. Jenže Brazilec ještě ten den podal oficiální žádost o přestup. Do katalánského týmu, kde by měl nahradit krajana Neymara, chce. Liverpool odmítl. Jenže dostává se pod čím dál větší tlak. Více o letní kauze prozradil legendární záložník Steven Gerrard, který má k informacím v Liverpoolu přístup.