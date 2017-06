AC Milán v šoku! Supertalent je na odchodu, zájem má Real i PSG

"Jsme z toho zklamaní. Doufali jsme, že nový Milán vybudujeme i s Donnarummou," uvedl sportovní ředitel AC Marco Fassone po dnešní schůzce s hráčovým agentem Minem Raiolou.

Donnarumma působí v Miláně od 14 let a smlouvu má ještě na příští sezonu. Podle italských médií mu vedení nabízelo nový kontrakt s ročním platem 4,5 milionu eur plus bonusy. Raiola však prý trval na nízké výstupní klauzuli 10 milionů eur pro případ, že by se Milán nekvalifikoval do Ligy mistrů, jako se to stalo v uplynulém ročníku, kdy obsadil v Serii A šesté místo.

V Itálii je Donnarumma považován za nástupce brankářské legendy Gianluigiho Buffona z Juventusu. V italské lize debutoval jako nejmladší gólman v historii v 16 letech a osmi měsících. Rekord drží také v reprezentaci, za kterou poprvé chytal jako sedmnáctiletý. Na kontě má už čtyři starty v národním týmu, v Serii A odchytal 68 zápasů.