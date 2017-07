Schickův agent popsal jeho problém se srdcem. Přestup to nezkazilo, tvrdí

„I přes výsledky testů chtěl Juventus do přestupu jít, byla to pro ně absolutně akceptovatelná záležitost. Nešlo o nic vážného,“ praví Paska, jenž tvrdí, že Juventus o Schicka stojí i nadále. A pokud zůstane v Sampdorii – i taková varianta je ve hře – na konci příští sezony znovu aktivuje časově omezenou výstupní klauzuli v hodnotě pětadvaceti milionů eur.

Nemůžeme začít jinak. Proč Patrik Schick nepřestoupil do Juventusu?

„Není to úplně snadné na vysvětlení. Během posledních týdnů se udála spousta věcí. Bylo to náročné dny pro všechny zainteresované.“

Tak začneme u zdravotní prohlídky, kterou absolvoval během mistrovství Evropy do 21 let. Co se během ní zjistilo?

„Patrik začal sezonu zkraje loňského července na Spartě, v polovině měsíce přestoupil do Sampdorie. Celý rok v jednom kuse hrál, vyjma asi osmidenní přestávky mezi Vánocemi. Poslední zápas odehrál 24. června na mistrovství Evropy do jednadvaceti let. To je strašná porce. V Itálii končil na konci května, měl dva dny volna, okamžitě nastoupil k nároďáku. Odehrál utkání v Belgii, v Norsku, hodně cestoval. Zároveň prodělal angínu a mazal na mistrovství Evropy do jednadvaceti let, kde odehrál tři náročné zápasy. Celkem za sezonu nastoupil do čtyřiačtyřiceti utkání.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Nedvěd o Schickovi: Připomíná mi Ibrahimoviče • VIDEO iSport TV

Tomu rozumím. Prožil extrémně náročnou sezonu. Ta se tedy podepsala pod problémy se srdcem?

„Ano. Enormní vytížení spojené s obrovským stresem se odrazilo na výsledcích zdravotní prohlídky. Po prodělané angíně měl jakýsi infekční zánět na srdci. Všichni lékaři se shodli na tom, že klid vše spraví, že se nejedná o nic vážného. Jde pouze o přetížení organismu s tím, že infekce tělo opustí bez pomoci medikamentů. U nás by třeba lékaři nad takovou věcí mávli rukou, ale v Itálii jsou prohlídky dál. Kardiolog řekl, že se mu tam něco nelíbí.“

A Juventus vzal zpátečku?

„Právě že ne. Tohle bylo mylně prezentováno. Na transfer to nemělo žádný vliv. I přes výsledky testů chtěli do přestupu jít, byla to pro ně absolutně akceptovatelná záležitost. S podobnými problémy se potýká spousta sportovců, není to nic závažného. Jedná se o čistě únavový jev. Když jsme jeli na prohlídku do Turína, Patrik měl po zápase s Itálií. V šest ráno vstával na letadlo, ze všeho byl ve stresu, i to se mohlo projevit.“

Byly pro vás kardiologické výsledky novinkou, nebo měl Patrik podobné problémy už v minulosti?

„Ne, nic takového se do té doby neobjevilo. Tady máte vyšetření z interní kliniky kardiologického oddělení v Praze (ukazuje lékařskou zprávu). K ní došlo během srazu reprezentace. Úplně čistě vyšla i prohlídka před přestupem do Sampdorie. Jde opravdu o únavový problém, který se vyskytl po maximálně náročné sezoně. Po klidové pětitýdenní fázi problém odezní. Sám jsem na Patrikovi pozoroval, jak je přetížený a vysátý. Proto jsem Sampdorii i Juventusu oznámil, že si Patrik bere pětitýdenní volno, což mu doporučil i lékař na druhé prohlídce, kterou absolvoval na římské klinice v Gemelli. Až se vrátí do Sampdorie, projde každoroční povinnou prohlídkou, a pak se uvidí, zda se připojí k mančaftu, nebo ještě bude pokračovat s kondičním specialistou. Takový je momentálně sportovní plán.“

Celý rozhovor s Pavlem Paskou, nejen o možném dalším Schickově působišti, najdete v pátečním deníku Sport. Elektronickou verzi a archiv vydání najdete ZDE »

Když ne Schick, tak Penner! Juventus koupil talent ze Sparty za tři miliony