Na Schicka se ptal Dortmund i Neapol. Odmítl je kvůli Interu, tvrdí reportér

„Jsme teprve na startovní čáře, přestupové období končí až 31. srpna,“ uvedl před týdnem pro iSport.cz Schickův agent Pavel Paska po zdařilé kontrolní lékařské prohlídce. Uběhlo však pár dní a zdá se, že kolem reprezentačního útočníka je jasno. Alespoň to tak vidí dle svých informací reportér Gianluca Di Marzio.

I proto prý Schick s díky odmítl čerstvé nabídky Dortmund a Neapol. Jeho hlava už je nastavená tak, že bude hrát za Inter.

V případě BVB by transfer dával smysl. V létě se klubu ujal nizozemský trenér Peter Bosz, který rád pracuje s mladými hráči a nebojí se jim dát prostor. Dokázal to ostatně s Ajaxem Amsterdam, který dovedl až do finále Evropské ligy. V jeho sestavě byli pouze dva hráči starší 25 let, z toho pouze jeden třicátník.

Neapol je v trochu odlišné situaci. Ambiciózní tým skončil v minulé sezoně na třetí příčce a o postup do Ligy mistrů si to rozdá s Nice.

Neapolská hra je založena na kombinačním fotbale. Hráči se nebojí pomocí rychlých přihrávek přelstít soupeře ani ve vlastním pokutovém území. Mnoho expertů považuje hru Neapole za jednu z nejlepších na Apeninském poloostrově. Schick by do systému trenéra Maurizia Sarriho padl jako ulitý. Navíc by měl i šanci se prosadit.

Nicméně ani jednu z nabídek český fotbalista nepřijal a to údajně proto, že je již dopředu domluvený s Interem. Podle italských médií chybí už jen oficiální potvrzení transferu. Navíc velkým přáním 21letého útočníka bylo setrvat v Serii A. Schick se necítl na přesun do jiné země a další adaptaci v nové soutěži.

Nabídka Interu vypadá velmi štědře. Na stole údajně leží lukrativní pětiletý kontrakt s ročním platem dva miliony eur (52,3 milionu korun). Schick by se v případě přestupu za částku okolo 30,5 milionů eur (797 milionů korun) stal druhým nejdražším českým fotbalistou historie.