Van Kessel hoří i v Polsku! Po odchodu ze Slavie je mezi nejhoršími posilami

Jeho příchod do Polska vyvolal snad ještě větší zájem médií, než tomu bylo v Česku, když přestupoval z Trenčína do Slavie. Útočník Gino van Kessel se měl stát významnou posilou Lechie Gdaňsk v boji o titul. Zatím se tak ale neděje. Čtyřiadvacetiletý Nizozemec se v Ekstraklase dosud příliš neprosadil. A je otázkou, zda se na tom v budoucnu něco změní.

Do Lechie Gdaňsk přišel s jedním přáním. Aby se na hřiště dostal častěji, než tomu bylo ve Slavii. Myslel si, že tento cíl snadno splní, vždyť v sešívaném dresu se Gino van Kessel na podzim v lize objevil na hřišti jen sedmkrát. A pouze třikrát odehrál celý zápas. V Gdaňsku to ale zatím není o mnoho lepší. Spíš naopak.

Poprvé se dostal do utkání zhruba až čtyři týdny poté, kdy do Lechie přišel. Do souboje s Cracovií Krakov nastoupil deset minut před koncem zápasu. Vyhraným soubojem přispěl ke vstřelení čtvrtého gólu domácích, víc toho stihnout nemohl.

Do následujícího duelu s Lechem Poznaň ho kouč Piotr Nowak postavil do základu. Van Kessel se ale neprosadil a byl v 66. minutě střídán. Gdaňsk, bojující o titul, zápas prohrál 0:1. Přišel o tři vyloučené hráče, mezi nimiž byl i útočník Grzegorz Kuświk, což exslávistovi pomohlo do základní sestavy i pro následující duel v Chórzově.

Lechia však znovu prohrála (1:2) a Van Kessel kromě nastřeleného břevna víc neukázal. A v příštím zápase s Legií Varšava už se na hřišti neobjevil. „Chtěl bych toho v Lechii odehrát víc než ve Slavii. Což si myslím, že by nemusel být problém,“ ohlásil Van Kessel, když do Gdaňsku na hostování na začátku února zamířil.

Van Kessel: Ve Slavii jsem byl pod velkým tlakem

Jeho narážka na to, že v pražském klubu příliš šancí nedostal, byla zjevná. „Byl jsem ve Slavii od začátku pod velkým tlakem. Všechny noviny neustále zmiňovaly, kolik za mě klub zaplatil,“ vysvětloval svůj ne úplně povedený podzim v české lize.

Jenže zájem polských médií o mladého Nizozemce byl snad ještě větší, než jaký zažil v Česku. A také peníze přišly znovu na přetřes. „Van Kessel se může stát nejdražším hráčem v historii polské ligy!“ spekuloval hned po jeho nástupu do Lechie deník Przeglad Sportowy s tím, že útočníkova cena by se v případě, že by ho Gdaňsk po sezoně koupil, vyšplhala na 1,5 milionu eur.

Piotr Nowak, trenér Lechie, čelil od samého počátku lavině dotazů, kdy že dá Van Kesselovi poprvé šanci. Bude to hned v nejbližším utkání s Jagellonií? „Jsem připraven!“ hlásil se Nizozemec o šanci.

Nowak všeobecné nadšení brzdil. „Dejme tomu chvíli času. Zatím nemám jistotu, v jaké formě se Gino aktuálně nachází,“ odrážel kouč nápor zvědavé veřejnosti. A opravdu si dal s nasazením Van Kessela do utkání skoro měsíc načas.

Van Kessel mezi nejhoršími posilami ligy

Verner Lička, znalec polského prostředí a nyní trenér Radomiaku Radom, v tom větří jakýsi možný nesoulad. „Nemám informace z první ruky, ale nejsem si úplně jist, jestli van Kessel přišel do Lechie na trenérovo přání. Spíš to na mě dělá dojem, že mu jen vedení klubu chtělo zajistit kvalitní servis a rozšířilo mu kádr. Útočná vozba Gdaňsku byla velice silná i před příchodem van Kessela,“ poznamenal Lička.

Zmínil především exsparťana Marca Paixaa, jemuž se v této sezoně střelecky daří. Stejně jako jeho dvojčeti Flaviovi. „Kvalitní je i Polák Kušwik, Van Kessel má velkou konkurenci, uvidíme, kolik šancí dostane,“ řekl Lička.

Šanci Van Kessel dostal, mnoho ale zatím neukázal. V Polsku populární fanouškovský web kkslech.com vydal v pátek svůj vlastní žebříček nejhorších zimních transferů v Ekstraklase. Vešel se do ní i exslávista, server ho zařadil na desáté místo.

„Všiml si někdo ve třech utkáních, do nichž nastoupil, že v útoku hrál?“ otázal se server, jenž mimochodem ještě výš než hostování reprezentanta karibského Curacaa v Lechii zařadil v žebříčku nepovedených transferů příchod Tomáše Necida z Bursasporu do Legie Varšava.

Lička přesto Van Kesselovu pozici úplně beznadějně nevidí. „Šanci ještě dostane. Jeho výhodou je, že je jiným typem hráče než většina útočníků v Gdaňsku. Vhodný je spíš pro zápasy venku. Tam ho podle mého soudu kouč Nowak ještě zkusí využít,“ poznamenal na adresu hráče, jenž dal na podzim za Slavii dva góly. V Polsku na svůj první zatím čeká.