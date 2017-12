Plán, jak odlákat Messiho. Barcelona zahnala hrozbu, City chystalo miliardy

Lionel Messi nastoupil do utkání Barcelony se Sportingem Lisabon z lavičky náhradníků • Reuters

Lionel Messi v zápase Barcelony se Sportingem Lisabon, do kterého naskočil jako náhradník • ČTK

Lionel Messi těsně poté, co jako náhradník zasáhl do utkání Barcelony se Sportingem Lisabon • ČTK

Teď už je klid. Lionel Messi před necelými dvěma týdny podepsal novou smlouvu s Barcelonou, která si ho pojistila až do roku 2021. Dohady o budoucnosti argentinské fotbalové megahvězdy hvězdy jsou tak nejspíš minulostí, protože případný zájemce by musel zaplatit nepředstavitelných 700 milionů eur (v přepočtu téměř 18 miliard korun)! Podle listu Marca však existoval i plán na přesun do Manchesteru City, který prý samotnému hráči nabízel 100 milionů eur (více než 2,5 miliardy korun), aby novou smlouvu nepodepisoval.

Před necelými dvěta týdny se fanoušci Barcelony konečně dočkali zprávy, na kterou dlouho čekali. Lionel Messi s klubem podepsal smlouvu do roku 2021, která by mu měla údajně zajistit příjem zhruba 30 milionů eur ročně, k tomu navíc vysoce nadstandardní podpisový bonus ve výši 50 milionů eur.

Přestože skutečná podoba nové Messiho smlouvy je předmětem dohadů, jisté je, že Barcelona zažehnala hrozbu. Co se mohlo stát? Odchod po konci smlouvy bez nároku na finanční kompenzaci pro klub. To by Messimu navíc umožňovalo již během ledna podepsat předběžnou smlouvu s jiným klubem.

Této možnosti se mělo snažit využít vedení Manchesteru City, které o Messiho stojí dlouhodobě. Přestože zpočátku snahy o zisk hvězdného útočníka nepůsobily příliš reálně, o této možnosti se začalo více mluvit s příchodem trenéra Pepa Guardioly do Manchesteru City vloni v létě.

Během této sezony se navíc bohatým majitelům Citizens naskytla jedinečná příležitost, jak pětinásobného vítěze Zlatého míče získat. V červnu 2018 mu totiž měla vypršet v Barceloně smlouva, obsahující výkupní klauzuli ve výši 300 milionů eur, tedy zhruba 7,7 miliardy korun. I přesto nebylo příliš pravděpodobné, že by Messi nějak vážně uvažoval o změně dresu, proto se zástupci Manchesteru rozhodli k akci.

Za odmítnutí nové smlouvy v Barceloně a následný přesun do Anglie měli Messimu nabídnout neuvěřitelných 100 milionů eur jako podpisový bonus a následně více než 50 milionů eur ročně! Takové tvrzení ale oficiálně Guardiola odmítl. Podle něj Messi nikdy nechtěl opustit Barcelonu. "Pokud by chtěl odejít, nepodepsal by novou smlouvu," dodal.

Místo Messiho by tak do Manchesteru City mohl přijít o dva roky mladší Alexis Sánchez z Arsenalu, který má stále smlouvu jen do konce června 2018. V jeho případě se navíc delší dobu spekuluje o touze odejít, zvlášť když s největší pravděpodobností Arsenal ani letos nezíská ligový titul.

