Talent Asensio prodlouží s Realem. Chcete ho? Zaplatíte 9 miliard

Trenér Zinedine Zidane si ho piplá, spoluhráči oceňují, fanoušci zbožňují. Talentovaný Marco Asensio je přítomností i budoucností Realu Madrid zároveň. „Bílý balet“ si ho hodně váží a on sám je v klubu velmi spokojený. V nejbližších dnech to obě strany stvrdí podpisem, Asensio v Realu prodlouží kontrakt až do roku 2023. A součástí smlouvy bude astronomická klauzule. Ta říká: „Na Asensia zapomeňte!“